Fans van Lando Norris werden op Koningsdag opgeschrikt door rondcirculerende foto's van de Brit met een flink verband om zijn neus heen. De feestvierende Brit had een klein ongelukje op de boot met Martin Garrix en er werd gesuggereerd dat zijn neus zelfs gebroken zou zijn. Dat lijkt nu op nieuwe foto's wel mee te vallen.

De Formule 1-coureurs hebben na de Grand Prix van China de tijd gekregen om even bij te komen met een weekendje rust, alvorens het hele circus neerstrijkt in Miami voor de zesde Grand Prix van het seizoen. Norris, die met Max Verstappen en Martin Garrix natuurlijk twee vrienden van Nederlandse bodem heeft, was op Koningsdag aanwezig om het Nederlandse volksfeest mee te pakken en even de bloemetjes flink buiten te zetten. De McLaren-coureur was samen met Martin Garrix aanwezig op een boot om daar te ruiken aan de nationale feestdag.

Schade lijkt mee te vallen

Dat ruiken zal hem nu echter een stuk minder afgaan, want op beelden op social media konden we zien hoe de nummer vijf in het wereldkampioenschap met een flinke bandage om zijn neus liep na een ongelukje op de boot, die vermoedelijk met een glassnee te maken heeft gehad. Fans van de Britse coureur lijken nu in ieder geval opgelucht adem kunnen halen. Daar waar er op het internet in eerste instantie vermoedens heersten over een gebroken neus, lijkt het op een nieuw verschenen foto erop dat het allemaal wel meevalt en het inderdaad simpelweg een snee in zijn neus was. Zelf heeft Norris - mogelijk gewapend met een flinke kater - nog niet gereageerd op zijn niet helemaal volgens plan verlopen bootfeestje.

small injury to the nose 😭 i’m glad he’s ok! pic.twitter.com/cZ52dWmjIb — ray (@ln4norris) April 28, 2024

