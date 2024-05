Lando Norris schreef afgelopen zondag de F1 Grand Prix van Miami op zijn naam. Dat betekent dat McLaren-CEO Zak Brown een nieuwe tattoo moet laten zetten, maar daar lijkt hij niet echt naar uit te kijken.

Norris ving de wedstrijd op het Miami International Autodrome aan vanaf de vijfde positie en vocht de eerste stint alleen maar met Sergio Pérez. De Brit bleef het langst buiten en voerde het tempo op met zijn oude mediums. Vervolgens kon hij een gratis pitstop doen, toen de Safety Car op de baan moest komen vanwege de crash van Logan Sargeant. Na de herstart reed hij weg van Max Verstappen op jacht naar zijn allereerste overwinning. Het is de tweede F1-zege van McLaren sinds Brown in april 2018 werd aangesteld als de CEO. Na de eerste keer besloot hij om een tattoo te laten zetten, al legde hij toen wel uit dat voor hem "naalden nogal angstaanjagend zijn", maar "soms moet je je grootste angsten overwinnen".

Negentien bochten gaan pijn doen

"Hij wordt beter en beter," antwoordde Brown op de vraag van F1 TV hoe Norris gegroeid is sinds zijn debuut in 2018 tot nu als coureur die een Formule 1-race achter zijn naam heeft staan. "Hij is heel kalm achter het stuur en hij maakte geen fouten. Ik denk dat hij nu alleen nog maar sterker gaat worden. Hij is nu een Grand Prix-winnaar en zoals je weet, van het winnen van races, zodra je die drempel over bent, dan krijg je een zelfvertrouwen dat naar een hoger niveau getild wordt. Kijk dus voor ons uit."

James Hinchcliffe vroeg zich vervolgens af welke tattoo Brown ging nemen. De Amerikaan liet namelijk de layout van het circuit van Monza en de datum van Daniel Ricciardo's zege in 2021 op zijn linkerarm zetten. "Dat wordt dan Miami," reageerde hij. "Ik wou dat het een korter circuit was. Monza was niet al te pijnlijk, maar deze heeft een stuk meer bochten. Negentien bochten, dat gaat behoorlijk pijn doen."

Not that Monza was going to be forgotten in a hurry… 🇮🇹🏆 #McLaren #F1 pic.twitter.com/wNgeNs4ecx — Zak Brown (@ZBrownCEO) October 23, 2021

