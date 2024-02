Frédéric Vasseur wordt in 2025 bij Ferrari herenigd met Lewis Hamilton, de coureur die hij in zijn tijd als teambaas van ART Grand Prix ook onder zijn hoede had. De transfer werd onlangs aangekondigd en de Fransman geeft toe dat het niet gemakkelijk was om de andere hoofdrolspelers, Toto Wolff en Carlos Sainz, te informeren.

Hoewel er al een heleboel wordt gesproken over 2025, moet het 2024-seizoen nog van start gaan. Hamilton verkast dan wel aan het einde van dit seizoen naar de Scuderia, maar woensdag presenteerde hij samen met Wolff en teamgenoot George Russell de W15. Voor Sainz ligt het iets complexer, met de komst van Hamilton weet hij dat hij moet vertrekken en voorlopig heeft de Spanjaard nog geen duidelijk toekomstbeeld.

Moeilijk telefoontje met Wolff

Na de onthulling van de SF-24 aan de buitenwereld, legt Vasseur bij Autosport.com de turbulente periode bloot. "Zoals je je kunt voorstellen was het niet het makkelijkste telefoontje van mijn leven. [Het was] zelfs één van de moeilijkste, zeker die met Toto!", opent Vasseur. Sainz begint in 2024 aan zijn vierde jaar als coureur bij Ferrari en Vasseur verwacht, ondanks het vertrek eind dit seizoen, de volle motivatie. "Ik ben er volledig van overtuigd dat hij een zeer professionele coureur is, dat hij begrijpt dat er een lang seizoen voor ons ligt en dat het een enorme kans is", zo heeft Sainz de kans om zich in de kijker te rijden bij een ander team.

Komst Hamilton staat los van Sainz

Wat betreft de komst van Hamilton, daar kijkt Vasseur naar uit, al ligt de focus op het komende jaar. "We zijn ervan overtuigd dat zijn komst ons in de toekomst aanzienlijk zal verbeteren, ik denk dat het een goede uitdaging zal zijn voor iedereen." Ook vindt Vasseur het geen oneerlijke situatie ten opzichte van Sainz. "Ik weet niet of dat het juiste woord is. Want ik denk dit voor het team een buitenkans is. [De komst] van Lewis is iets waar je in ieder geval rekening mee moet houden, hij is de man met de meeste ervaring en dus is het een enorme kans voor ons." Vasseur benadrukt dan ook dat het los staat van de prestaties van Sainz. "Het heeft niets met Carlos te maken. Carlos heeft het vorig jaar geweldig gedaan en ik weet zeker dat hij dat dit jaar ook zal doen."