Adrian Newey zal naar verluidt vertrekken naar het Ferrari F1-team. Dit wist de Daily Mail afgelopen nacht te melden dankzij meerdere bronnen vanuit Italië. De ontwerper zou zelfs zijn handtekening al gezet hebben.

Newey kwam na Williams en McLaren, waar hij qua prestaties zeer succesvolle periodes meemaakte, maar qua politieke spelletjes zijn draai niet kon vinden, in 2006 bij Red Bull Racing terecht. In zijn twintig seizoenen bij de energiedrankfabrikant was hij medeverantwoordelijk voor de wereldkampioenschappen die Sebastian Vettel en Max Verstappen op hun naam hebben geschreven. De 65-jarige Brit kondigde eerder deze maand officieel zijn afscheid aan. Hij zou te vermoeid zijn om door te gaan bij de Oostenrijkse renstal, zeker in de nasleep van de titanenstrijd tussen Verstappen en Lewis Hamilton in 2021, maar naar verluidt heeft de situatie rondom Christian Horner ook een rol gespeeld in zijn besluit om te vertrekken.

Handtekening al gezet

Uiteraard wil geen enkel team een meesterbrein als Newey mislopen. Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll zou volgens eerdere geruchten hem een contract hebben aangeboden voor vier jaar voor 200 miljoen euro. James Vowles heeft ondertussen toegegeven gesprekken te hebben gevoerd met Newey en gaf aan dat Williams een goed thuis voor hem zou zijn, aangezien er bij zijn team niet aan politiek wordt gedaan. De grote favoriet bleef echter Ferrari, en de Daily Mail meldt nu dan ook dat Newey naar het Italiaanse team zal vertrekken. Hij zou momenteel zo'n 15 miljoen Britse pond per jaar verdienen bij Red Bull, maar naar verluidt kan hij rekenen op een flinke salarisverhoging bij Ferrari. Volgens het bericht heeft Newey zijn handtekening al gezet.

Samenwerking Hamilton en Newey

Een transfer naar Ferrari zou een logische zet zijn voor Newey. Hij overwoog al om over te stappen in 2014, al was dat meer uit frustratie over de onbetrouwbare Renault-power units die achterin de Red Bulls lagen. Verder gaf hij vorig jaar aan spijt te hebben van het feit dat hij nooit met Lewis Hamilton heeft kunnen samenwerken. "Werken met Fernando [Alonso] en Lewis zou fantastisch zijn geweest. Helaas is het er nooit van gekomen." De zevenvoudig wereldkampioen zal echter Mercedes verlaten in ruil voor Ferrari in 2025. Hamilton verlangt op zijn beurt ook naar een samenwerking met de ontwerper. "Als ik een lijst zou maken met personen waar ik graag mee wil werken, zou hij daar absoluut bovenaan staan," vertelde hij in Miami.

