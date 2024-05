Christian Horner stond met zijn mond vol tanden tijdens de onderhandelingen over het vertrek van Adrian Newey bij Red Bull Racing. De teambaas bleek niet te hebben geweten dat voormalig teameigenaar Eddie Jordan de manager van de ontwerper is.

Newey is bezig aan zijn twintigste en laatste seizoen als hoofdontwerper en chief technology officer bij het Red Bull F1-team, maar door vermoeidheid, zeker na het slopende seizoen van 2021 waarin Max Verstappen de strijd aanging met Lewis Hamilton, was het voor hem tijd om een stapje terug te doen. Vanaf maart 2025 mag hij naar een andere renstal toe. Het meesterbrein achter zoveel dominante Formule 1-bolides wordt vooral gelinkt aan Ferrari, maar teams als Aston Martin en Williams zouden ook nog kans maken om de 65-jarige Brit binnen te slepen.

Vinger in de pap

Toen Newey zijn afscheid bij de energiedrankfabrikant aankondigde, bedankte hij Jordan als vriend en manager. "Je vinger zit dus nog steeds in de pap," reageerde David Coulthard lachend bij de Formula for Success-podcast. Jordan was van 1991 en 2005 teameigenaar en teambaas van de naar hem vernoemde equipe, maar het was niet algemeen bekend dat hij nog in de Formule 1 actief was als de manager van Newey. Ook Horner wist het dus niet. De Ier vertelde dat hij door Horner werd uitgescholden tijdens de onderhandelingen over het vertrek bij Red Bull.

Niemand zag het aankomen

"Weet je hoe hij me noemde?," begon Jordan. "Ten eerste lagen zijn kaken op het einde van zijn broekspijpen [van verbazing] en hij heeft al grote kaken. Maar hij zei: 'Oh, EJ, je bent een fucking stille moordenaar.' Ik weet niet wat een stille moordenaar is, maar misschien dat jij me dat kan vertellen, DC." Coulthard reageerde: "Je kan beter een stille moordenaar zijn dan dat iemand je aan hoort komen. Niemand zag dat aankomen. Niemand wist dat je Adrian's manager was." Jordan zei: "Maar waarom zou ik het ook aan iemand vertellen?"

