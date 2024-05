Max Verstappen zal tijdens de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna niet één, maar twee races doen. De coureur van Red Bull Racing vertelt tegenover onder andere GPFans hoe dat in zijn werk zal gaan.

Het Formule 1-circus is gearriveerd in Imola voor de zevende ronde van het wereldkampioenschap. Het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, gelegen tussen de Adriatische kust en Bologna, heeft al een boel races van de koningsklasse mogen organiseren. Het was in 1980 de gastheer van de Italiaanse Grand Prix vanwege verbouwingen op Monza, en het was zo'n populair evenement dat het van 1981 tot en met 2006 het thuis werd van de Grand Prix van San Marino. In 2020 keerde Imola terug op de kalender vanwege de pandemie. Het was de bedoeling dat het maar eenmalig zou zijn, maar Imola bleef op de kalender als de vervanger van China en sleepte vervolgens een contract binnen voor tot en met 2025. Verstappen zal naast de Formule 1-race dit weekend ook nog een simrace doen, namelijk de virtuele 24 Uur van de Nürburgring.

Twee tot vier uur

De Limburger zal uiteraard meedoen met het inmiddels bekende Team Redline. Gevraagd door GPFans-journalist Jan Bolscher over hoeveel uur hij kwijt zal zijn aan de simrace, antwoordde Verstappen: "Het is een 24-uursrace, we zitten denk ik met vier man op de auto. Alleen heb ik natuurlijk niet heel veel tijd zaterdagavond en zondagmorgen. Dat ligt er een beetje aan. Tussen de twee en vier uur, als ik het ga doen." Het is nog niet 100 procent zeker dat hij mee gaat doen. "Dat ligt een beetje aan hoe het uitkomt met de tijden." Over hoe dat in de praktijk uitpakt, zei hij: "Ja, overdag [simracen] is lastig. Nee, ik moet wel op tijd naar bed. Je moet wel je uren pakken om goed uitgerust aan zondag te beginnen."

Kritiek maakt hem niet uit

Toestemming heeft hij niet gevraagd, zo vertelde hij toen de verder aanwezige media erover doorvroeg. "Ik bepaal zelf hoe ik... Je kunt ook niet voor iedereen beslissen wat zij op een zaterdagavond doen. Mensen kunnen ook uiteten gaan. Dit is mijn vrije tijd en ik denk dat ik professioneel genoeg ben om zelf in te zien wat ik wel en niet kan." Verstappen is, als er zondag wat misgaat, dan ook niet bang dat mensen gaan zeggen dat het komt omdat hij met andere dingen bezig is. "Dan zeggen ze dat maar. Maakt mij toch niks uit. Zoals ik al zei, ik ben professioneel genoeg om te weten wat wel en niet kan. Ik ben sowieso niet iemand die denkt, wat ik gister heb gedaan kan vandaag beïnvloeden en dat soort dingen. Als je niet naar bed gaat en je slaapt niet, natuurlijk zal dat niet goed zijn voor je race op zondag, maar met zoveel jaar ervaring weet ik wel wat ik moet doen. Ik game de laatste paar wedstrijden ook. Het maakt niet zoveel uit. "

