Adrian Newey heeft onthuld dat hij na zijn vertrek bij Red Bull Racing waarschijnlijk doorgaat als ontwerper. De 65-jarige Brit legt uit waarom hij niet wil stoppen met werken in de autosport.

Newey kondigde eerder deze maand officieel zijn afscheid aan bij Red Bull. De hoofdontwerper en chief technology officer zal voor maart 2025 zijn taken neerleggen. De vermoeidheid, mede door de intense kampioenschapsstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in 2021, zou een reden voor het vertrek zijn, maar er wordt niet uitgesloten dat de beschuldigingen en de situatie rondom teambaas Christian Horner ermee te maken hebben. Er wordt hevig gespeculeerd over de toekomst van Newey, maar hij heeft nu zelf onthuld dat hij wel door wil gaan als ontwerper en nog liever niet met pensioen wil.

Mojo verloren

Newey is voor inspiratie naar de 87-jarige IndyCar Series- en teameigenaar Roger Penske en de 93-jarige voormalige Formule 1-commercieel topman Bernie Ecclestone gestapt. Zijn besluit om door te willen gaan heeft ook te maken met de herinneringen aan zijn vader. "Het is een beetje emotioneel om dit te zeggen, maar hij [zijn vader] raakte een beetje de weg kwijt toen hij met pensioen was gegaan," legde de ontwerper uit in een interview met zijn manager Eddie Jordan. "Ik dacht dat hij heel verheugd zou zijn verder te sleutelen aan zijn auto's en dergelijke, maar hij verloor gewoon zijn mojo een beetje."

Nu nog een beetje moe

"Een beetje een combinatie van dat en dan de twee mensen waar ik het meeste respect voor heb, Bernie en Roger Penske," vervolgde Newey. "Ik vroeg aan beiden 'Wat is je geheim?', aangezien ze maar door blijven gaan en voor hun leeftijd zijn ze mentaal en fysiek ongelooflijk behendig. En ze zeiden allebei het oude verhaaltje dat de hersenen spieren zijn, dat het oefeningen nodig heeft en dat je dat moet blijven doen." Hij heeft daarom ook het verlangen om door te gaan. "Ik heb al sinds ik acht à tien was willen werken in de autosport als een ontwerper en ik heb genoeg geluk gehad om die ambitie te mogen uitvoeren, om die eerste baan te krijgen en sindsdien in de autosport te blijven. Elke dag is dus een beetje een bonus eigenlijk, ik hou gewoon van wat ik doe." Newey gaat eerst eventjes van een vakantie genieten. "Ik voel me momenteel een beetje moe, maar op een gegeven moment zal ik waarschijnlijk weer aan de slag gaan."

