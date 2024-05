Enrico Cardile moet de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna aan zich voorbij laten gaan. De Italiaanse pers meldt dat hij thuis zit na een motorongeluk waar hij relatief gezien goed vanaf zou zijn gekomen.

Cardile is de technisch directeur en hoofd-chassis van Ferrari. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com werd verwacht dat hij naar Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari in Imola zou komen, maar hij heeft een motorongeluk gehad. Daarom werd hij tijdens de persconferenties van vrijdag vervangen door Enrico Gualtieri van de motorafdeling van de Scuderia. Het zou relatief goed gaan met Cardile, maar dit weekend aan de slag gaan voor Ferrari zit er voor de man uit Arezzo niet in. Naar verluidt is hij door een andere motorrijder geraakt en vervolgens gevallen, maar gelukkig wordt er niet gesproken over dat hij ernstige verwondingen zou hebben opgelopen.

Debuut SF-24 2.0

Helaas voor Cardile betekent dit dat hij het debuut van de 2.0-versie van de Ferrari SF-24 moet missen. Het team uit Maranello heeft een veelbelovend upgradepakket meegenomen voor haar thuisrace. De flaps op de voorvleugel zijn aangepast om de luchtstroom te verbeteren en de achtervleugel is volledig herzien voor betere efficiëntie en vermindering van de drag. Ook de sidepods, de engine cover en de randen van de vloer zijn op de schop gegaan om de luchtstroom en de koeling te verbeteren. Er hangt een andere diffuser onder de rode bolide om meer downforce te generen in samenwerking met de andere upgrades. Bij de achterwielophanging is een nieuwe wishbone driehoek gemonteerd die de druk beter aan kan.

