Verstappen en Piquet maken 'klein uitstapje' in een Ferrari

Na twee back-to-back weekenden bevindt de Formule 1 zich momenteel in een rustweekend. Het is voor regerend wereldkampioen Max Verstappen en vriendin Kelly Piquet het moment om er dan ook even tussenuit te gaan en daarvan worden de kiekjes gedeeld op social media.

Op het sportieve gebied is het raceweekend in Monaco er eentje om snel te vergeten voor Verstappen. Zo waren de problemen met de RB20 wat in Monte Carlo vooral de boventoon voerde. De Limburger deed alles wat hij kon, maar meer dan een zesde startplek zat er uiteindelijk niet in. Inhalen is altijd lastig in Monaco en de drievoudig kampioen zag daar op zondag ook geen kans toe en kwam dan ook als zesde over de streep. Verstappen leidt nog wel het kampioenschap, maar ziet nummer twee Charles Leclerc inmiddels op 31 punten afstand staan.

Saint-Tropez

Aankomende week gaat Formule 1-spektakel door in Montreal, voor de Grand Prix van Canada. Voordat dit van start gaat hebben de coureurs nog even een weekendje rust. Verstappen en Piquet vertoeven dit weekend dan ook in een luxueus hotel & spa in Saint-Tropez. Ook toont Piquet een kiekje waarin een 'klein uitstapje' wordt gemaakt, namelijk met een bloedsnelle Ferrari.

Instagram @kellypiquet

