Frédéric Vasseur is tevreden met de overwinning van Charles Leclerc en het dubbelpodium voor Ferrari in de F1 Grand Prix van Monaco. Voor later vanavond heeft de teambaas van de Scuderia echter een probleem: hij heeft geen stropdas bij zich.

Leclerc was het snelst in de vrije trainingen, in de kwalificatie en in de race. De Monegask reed elke ronde aan de leiding vanaf pole position en wist voor het eerst zijn thuisrace te winnen. Sinds Vasseur de rol van teambaas heeft overgenomen van Mattia Binotto had Leclerc nog geen wedstrijd gewonnen. Carlos Sainz moest genoegen nemen met de derde plaats. Hij liep in de eerste ronde een lekke band op, maar vanwege de rode vlag mocht hij de race hervatten vanaf de tweede startrij. Oscar Piastri inhalen lukte Sainz niet, maar Lando Norris achter zich houden wel, en dus werden de McLarens tweede en vierde.

Eerste zege met Leclerc

"Het is mijn eerste met Charles," begon Vasseur tegenover Viaplay. "En het is de eerste voor Charles in Monaco na een aantal jaren waarin hij het lastig heeft gehad. Hij heeft het perfect gedaan, van het begin van het weekend tot het eind. Zelfs het managen na de herstart had hij onder controle. Charles heeft het goed gedaan, hij was ook koel in de auto. We pushten een beetje aan het eind en hij was aan het vliegen. Een goed gevoel."

Geen stropdas

"We zaten een beetje tussen de twee McLarens en we moesten het gat achter ons managen om ervoor te zorgen dat Norris geen pitstop kon maken," vervolgde de Fransman. "Het was wel een uitdaging om dat te doen, want je moet en naar voren en naar achteren kijken. Maar aan het eind van de dag heeft iedereen het goed gedaan en ik ben ook blij voor de nieuwe engineer van Charles." De winnaars van de Grand Prix van Monaco worden altijd uitgenodigd voor een galadiner bij de prins. Vasseur heeft echter een probleem. "Ik heb geen stropdas bij me, maar ik neem er wel eentje van jou," vertelt hij lachend tegen analist en voormalig coureur David Coulthard.

