Charles Leclerc heeft voor het eerst in zijn Formule 1-carrière de Grand Prix van Monaco gewonnen. Hij controleerde vanaf pole zijn thuisrace en wist de McLaren van Oscar Piastri achter zich te houden. De derde plek ging uiteindelijk naar Carlos Sainz. Max Verstappen had een slaapverwekkende race en werd afgevlagd als zesde. Een flinke crash was er voor Kevin Magnussen, Sergio Pérez en Nico Hülkenberg.

De race in Monte Carlo opende met een enorme klapper bij de start. Leclerc vertrok zonder problemen vanaf pole, maar aan de achterkant van het veld ging het gruwelijk mis. Sainz liep een lekke band op na een touché met Piastri, maar dat viel in het niets bij de enorme klapper die Pérez en Magnussen meemaakten. Laatstgenoemde tikte de Red Bull aan, die over dwars ging en vervolgens in de muur klapte. Vervolgens werd hij ook nog geramd door de aanstormende Hülkenberg. Het leverde een enorme ravage op en de rode vlag werd dan ook direct gezwaaid. De marshalls stroomden in grote getalen de baan op om de rotzooi op te ruimen, maar dit nam flink wat tijd in beslag. De race werd dus enige tijd vertraagd.

Treintje rijden na rustig verlopen herstart

Na een oponthoud van bijna drie kwartier werd de race hervat met een staande start, wederom met Leclerc vanaf pole en Verstappen vanaf plek zes. De tweede start verliep een stuk een rustiger. Leclerc was wederom goed weg en dat gold ook voor Verstappen, maar de Red Bull kon het tempo van de mannen voor zich uiteindelijk niet helemaal volgen. Er begon een gaatje te ontstaan tussen de top vier, bestaande uit twee Ferrari's en twee McLaren's, en de rest van het veld. Vervolgens ontvouwde zich een race die we kennen van Monaco: veel auto's dicht op elkaar, maar nauwelijks mogelijkheden tot inhalen. Treintje rijden, dus. En dat is waar we ongeveer een halve race naar konden kijken, alvorens de bandenslijtage en verkeer een rol begon te spelen.

Lekke band voor Lance Stroll

In ronde 50 ging het mis bij Stroll, die een lekke band opliep nadat hij de muur raakte. Het gebeurde vlak voor de pitingang, waardoor de Canadees wel zelf naar binnen kon komen. Hij moest echter helemaal achteraan weer aansluiten. Vervolgens maakte Hamilton een pitstop, in een poging Verstappen te pakken via een undercut. Dit lukte echter niet, want Verstappen reed een fantastische inlap, waardoor hij een gaatje wist te creëren richting de Mercedes. Vervolgens kon Verstappen zijn weg vervolgen richting Russell, die nog op oude mediums in de rondte reed.

Leclerc wint thuisrace in Monaco, Verstappen zesde

Verstappen vond in de slotfase nog wel de aansluiting bij Russell, maar kon verrassend genoeg geen aanval plaatsen. Russell wist Verstappen achter zich te houden en dat zou idealiter Hamilton in de kaart spelen, maar de zevenvoudig wereldkampioen kon niet aanhaken bij de Red Bull. Voorin het veld was het nog wel spannend, maar ook daar ontbrak het aan een echte inhaalpoging. Leclerc kwam als eerste over de streep en won de race, gevolgd door Piastri, Sainz, Norris, Russell, Verstappen, Hamilton, Tsunoda, Albon en Gasly. Er vielen uiteindelijk vier uitvallers te noteren in Monte Carlo.

