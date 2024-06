Esteban Ocon liep na de F1 Grand Prix van Monaco kans geschorst te worden. Bruno Famin zou de coureur uit Normandië aan de kant hebben willen schuiven voor Canada dit weekend, maar Alpine hield de plannen van de teambaas tegen en dit is waarom.

Tijdens de spectaculaire openingsronde in de race in Monte Carlo liep Carlos Sainz een lekke band op na contact met Oscar Piastri, maakten Sergio Pérez, Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg een flinke crash mee, en vloog Ocon door de lucht in Portier na over het wiel van teamgenoot Pierre Gasly te zijn gereden. Ocon schakelde zichzelf uit, aangezien zijn ophanging afbrak toen de A524-bolide terug op het asfalt klapte, maar had de race van Gasly wel in gevaar gebracht. De laatstgenoemde legde uit teleurgesteld te zijn in Ocon voor het niet respecteren van duidelijke instructies vanuit het team. Famin was woest en had zijn mening over Ocon meteen klaarliggen bij Canal+: "Estebans aanval was volledig over de schreef. Het is precies wat we niet wilden zien en er zullen consequenties komen."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Slater ziet optelsom verschillende factoren als reden voor vertrek Ocon bij Alpine

Jack Doohan

De consequentie zou zijn geweest dat Ocon een Grand Prix langs de zijlijn moest toekijken, een straf vanuit Alpine die naar verluidt serieus is overwogen. De coureur bevestigde echter een week na het incident gewoon weer achter het stuur van de Alpine te kruipen in Montreal. Wel is tussen de raceweekenden van Monaco en Canada aangekondigd dat Ocon het team uit Viry-Châtillon zal verlaten aan het eind van 2024. Ongeluk of geen ongeluk tijdens de GP van Monaco, dit zat er eigenlijk hoe dan ook al aan te komen. Reservecoureur Jack Doohan lijkt de koploper te zijn om Ocon vanaf volgend seizoen op te volgen en zal ook meer kansen krijgen tijdens vrije trainingen. Zo werd eerder vandaag nog aangekondigd dat hij onverwachts VT1 zal doen in Canada in plaats van Ocon.

OOK INTERESSANT: Wie zijn de meest voor de hand liggende mogelijkheden voor Alpine in 2025?

Rechtszaak

Diezelfde Doohan zou volgens het Franse L'Equipe ook de vervanger van Ocon zijn geweest in het geval van een schorsing. Als het puur aan Famin lag, dan zou Ocon aankomend weekend niet in de auto zitten. Het is het juridisch team van Alpine geweest dat de plannen van de teambaas heeft tegengehouden. Ze adviseerden Famin om niet door te gaan met het aan de kant schuiven van zijn coureur om een zaak bij de Contract Recognition Board - waar Alpine in 2022 ook bij betrokken was in de strijd met McLaren om de diensten van Oscar Piastri - of een volledige rechtszaak te vermijden. Alpine was bang dat Ocon in Montreal zou op komen dagen met een deurwaarder. L'Equipe berichtte dat Ocon "de ontneming van zijn recht op werk zou kunnen melden en kon eisen dat zijn rechten zou doen gelden" om op die manier alsnog in te kunnen stappen in het geval de schorsing was doorgegaan.

Gerelateerd