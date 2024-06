Sky Sports-verslaggever Craig Slater vertelt dat de relatie tussen Esteban Ocon en het Formule 1-team van Alpine op een natuurlijke wijze tot een eind is gekomen. Beide partijen gaan na 2024 niet meer met elkaar verder.

Het volgende hoofdstuk in het silly season in de Formule 1 is daar: Esteban Ocon en het Formule 1-team van Alpine gaan na het seizoen van 2024 niet met elkaar verder. Dat maakte de renstal op maandag bekend, waarna ook Ocon via social media van zich liet horen. De beslissing zou wederzijds tot stand zijn gekomen, maar het is een publiek geheim dat er al enige tijd wat onvrede heerste bij beide partijen. Ocon stak zijn teleurstelling over de recente performance van het team niet onder stoelen of banken, terwijl de Fransman zich op zijn beurt in Monaco niet populair maakte bij de fabrieksformatie.

Artikel gaat verder onder video

Incident met Gasly in Monaco

Ocon maakte in de eerste ronde van de race door de nauwe straten van het prinsdom contact met teammaat Pierre Gasly, waarna hij zelf vanwege de opgelopen schade een punt achter zijn zondag moest zetten. Beide auto's hadden zicht op de punten en dus was de onvrede bij teambaas Bruno Famin groot. Na afloop liet hij optekenen dat er consequenties zouden volgen, waarna er in het geruchtencircuit werd gesproken over een schorsing voor Ocon voor het aanstaande raceweekend in Canada. Volgens Craig Slater is dit incident echter niet de reden achter het besluit om niet samen verder te gaan.

Reden achter vertrek Ocon bij Alpine

"Wat mij is verteld is dat de relatie tussen Ocon en het team op natuurlijke wijze tot een eind is gekomen", klinkt het namens Sky Sports. "Hij heeft er vijf jaar gereden, dat is een lange tijd in Formule 1-termen. Hij heeft een race gewonnen in Hongarije in 2021, maar het team is, begeeft zich misschien niet in de positie waarvan hij had gedacht dat het team zich erin zou begeven, en misschien heeft het team wat nieuwe input en een nieuwe start nodig met een nieuwe coureur. Als je dat bij het feit optelt dat hij en Pierre Gasly soms niet zo lekker samengaan, is dat de reden voor zijn vertrek aan het eind van het jaar."

Gerelateerd