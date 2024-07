Marcin Budkowski, voormalig directeur bij Alpine, heeft onthuld hoe het Franse team op de hoogte was van een bezoek van Esteban Ocon aan Williams rondom de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië.

Ocon had begin dit seizoen een aflopend contract bij Alpine en, nadat de botsing tussen hem en teamgenoot Pierre Gasly in Monaco zorgde voor veel frustraties, besloot het Franse team eerder dit seizoen aan te kondigen dat zijn contract niet verlengd zou worden en hij vrij was om vanaf 2025 te gaan en staan waar hij zou willen. Dit bleek uiteindelijk Haas te zijn, waar hij vanaf 2025 teamgenoot gaat worden van Oliver Bearman. Toch was, zo blijk nu, Haas niet de enige optie.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Pérez spreekt klare taal tijdens kwalificatie in België: "F*ck them all"

Hoe Alpine achter bezoek Ocon aan Williams kwam

In gesprek met Viaplay vertelt Budkowski over de opvallende situatie omtrent Ocon rondom de Grand Prix van Groot-Brittannië. "Hij was in Enstone voor de race in Silverstone. Toen hij daar was, reed hij in een Alpine die uitgeleend was door het team als een bedrijfsauto. Deze auto's hebben een GPS tracker op de auto zitten. Nu blijkt dus dat deze auto van Ocon, een Alpine, vijf uur lang geparkeerd stond bij de parkeerplaats van Williams gedurende zijn periode in Groot-Brittannië. Dit is hoe iedereen bij Alpine erachter kwam dat Esteban een halve dag daar is geweest."

OOK INTERESSANT: 'Monteurs Red Bull gingen tot twee uur in de nacht door aan auto Verstappen'

'Ocon was niet op de hoogte'

Volgens Budkowski was Ocon niet op de hoogte van het feit dat er een GPS in de Alpine zat die hij geleend had. "Ik denk niet dat hij het wist. Maar laten we eerlijk zijn, het team heeft zijn contract niet verlengd. Esteban mag dus praten met andere teams. Het is alleen gewoon grappig dat dit de manier is hoe het naar buiten is gekomen." Inmiddels is dus bekend dat hij in 2025 niet voor Williams, maar voor Haas gaat rijden. Williams is voor volgend jaar nog op zoek naar een tweede coureur naast Alex Albon.

Gerelateerd