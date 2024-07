Eerder dit weekend werd bekend dat het team van Red Bull Racing de zogeheten 'curfew', de avondklok voor teams na 21:00 uur, overschreden had. Uit nieuwe informatie blijkt waarom men dat heeft gedaan en tot welk tijdstip er door de crew van Max Verstappen aan de bolide werd gewerkt.

Op zaterdag werd zoals gebruikelijk de kwalificatie gereden en in Spa was het - zoals we inmiddels wel gewend zijn - een behoorlijk natte bedoeling. Heel de kwalificatie werd verreden onder verraderlijke en natte omstandigheden en voor de fans op en rondom het circuit was het natuurlijk verre van een pretje in de gure Belgische omstandigheden. Max Verstappen liet nog maar eens zien waar hij toe in staat is op een natte baan en de drievoudig wereldkampioen pakte de pole position op één van zijn favoriete circuits. Door een wisseling van zijn ICE, daarmee over de limiet van wat toegestaan is, start hij echter vanaf P11.

Artikel gaat verder onder video

Overschrijding

Zijn puike kwalificatie reed de drievoudig wereldkampioen nadat het team van Red Bull Racing in de nacht van vrijdag op zaterdag flink had lopen sleutelen aan de bolide van Verstappen. Eerder werd al bekend dat men de avondklok, die geldig is vanaf 21:00 uur, had overschreden. Dit mag je van de FIA als team twee keer per seizoen doen, dus er stond geen straf op de actie van de Oostenrijkse formatie. In eerste instantie was er nog niet helemaal duidelijk waarom men zolang door wilde sleutelen aan Verstappen zijn wagen, maar daar is nu verandering in gekomen.

Hard werken tot twee uur 's nachts

De Telegraaf weet namelijk te melden dat het ging om de motor van Verstappen. "Verstappen had die dag gereden met een nieuwe motor – de krachtbron die ervoor zorgt dat hij zondag niet vanaf de eerste maar vanaf de elfde plaats start – en vervolgens werd er later op de dag een oudere motor uit de pool in zijn RB20 geplaatst. Daar waren wat problemen mee, waarna Red Bull de nieuwe krachtbron weer terugplaatste en dat leverde allemaal wat overuren op. Beide motoren kunnen overigens gewoon nog gebruikt worden", zo meldt het medium.

De avondklok werd daarbij flink overschreden. Tot twee uur 's nachts waren de monteurs van Verstappen nog trouw aan het ploeteren in de garage, waarna zij naar bed konden en iets na negen uur op zaterdag weer paraat stonden op de grid. Een goed teken van bereidheid om hard voor elkaar te werken nadat er door Verstappen zijn gedrag in Hongarije vragen ontstonden over de Nederlanders als teamspeler. Zo zouden zijn boardradio's zorgen voor demotivatie en irritatie bij Red Bull-medewerkers. Uiteindelijk lijkt dat dus allemaal wel mee te vallen, pakte Verstappen pole na het harde werk van zijn team en bedankte hij zijn monteurs direct na die fantastische prestatie.

Gerelateerd