Esteban Ocon heeft de overstap gemaakt van Alpine naar Haas na het Formule 1-seizoen van 2024. De Amerikaanse renstal zorgt samen met de Franse coureur voor een unicum in de koningsklasse van de autosport. Laura Müller wordt namelijk de eerste vrouwelijke race-engineer ooit.

Ocon heeft er alweer zeven en een half jaar opzitten in het wereldkampioenschap. Na als invaller van Rio Haryanto te hebben gereden bij Manor in 2016, bracht hij twee seizoenen door bij Force India. Hij stond in 2019 langs de zijlijn als reservecoureur van Mercedes. Daarna kreeg hij een kans bij Renault, waar hij een podium pakte in de Sakhir Grand Prix. Het Franse team werd omgetoverd tot Alpine voor 2021 en Ocon won de knotsgekke Grand Prix van Hongarije. Hij sleepte opnieuw podiums binnen in Monaco in 2023 en vorige maand in São Paulo, een cruciaal resultaat om Alpine de zesde plek bij de constructeurs te bezorgen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Alpine geeft verklaring voor vervroegd ontslag Ocon: "We zijn er niet om aardig te zijn"

Eerste vrouwelijke race-engineer

Voor de seizoensfinale in Abu Dhabi zou Ocon echter niet instappen. Het was al sinds juli bekend dat hij Alpine zou omruilen voor Haas en om Jack Doohan meer voorbereiding te geven op 2025, werd de Australiër al in Abu Dhabi ingezet. Ocon nam voor Haas deel aan de traditionele test op de dinsdag na de race op het Yas Marina Circuit. Het lijkt erop dat Laura Müller zijn race-engineer wordt. Een race-engineer is de sleutel tussen het team en de coureur, zoals Gianpiero Lambiase dat bij Max Verstappen is. Nog nooit is er een vrouwelijke race-engineer geweest in de Formule 1.

Müller studeerde automotive engineering op de technische universiteit van München en werkte als engineer bij Josef Kaufmann Racing in de Formule Renault en bij Phoenix Racing in de GT-racerij. Ze ging vervolgens aan de slag met Sophia Flörsch in de DTM en met prototype-team DKR Engineering. Vanaf 2022 was ze actief als performance engineer bij Haas, maar naar verluidt heeft ze de promotie gekregen tot race-engineer voor het F1-seizoen van 2025.

Gerelateerd