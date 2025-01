Dit is wanneer de testdagen van 2025 in F1 verreden worden

Het is inmiddels 2025 en de teams zijn zich al stevig aan het voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Naast al het werk dat buiten beeld momenteel gaande is, zijn er ook testdagen die voorafgaand aan het seizoen verreden gaan worden. Wanneer gaan deze testdagen plaatsvinden?

De testdagen zijn elk jaar weer een belangrijk onderdeel van de voorbereiding voor teams richting het nieuwe seizoen. Voor de teams is het een eerste moment om richting 2025 data te verzamelen, veranderingen door te voeren en zelfs nieuwe onderdelen uit te proberen en aan te passen daar waar nodig. Voor de coureurs is het een goede mogelijkheid om weer aan de auto en de snelheid te wennen en de setup te testen en naar behoren af te stellen. Dan zijn er nog de coureurs die van team zijn veranderd, wat dit jaar voor veel coureurs het geval is. Alleen Aston Martin en McLaren starten aan 2025 met dezelfde twee coureurs als in 2024 het geval was. Voor de coureurs die van team zijn gewisseld, is het een goede mogelijkheid om aan de nieuwe collega's te wennen en tevens kennis te maken met de manier van werken.

Veranderingen ten opzichte van voorgaande jaren

Zoals de afgelopen jaren ook het geval is geweest, worden de testdagen gehouden in Bahrein. Groot verschil met de afgelopen jaren is echter dat de teams en coureurs nu niet het voordeel hebben van de Grand Prix van Bahrein die de week daarna verreden werd de afgelopen seizoenen. Dit seizoen is e namelijk een gat van een paar weken richting het eerste raceweekend, en dat eerste raceweekend is ook nog eens niet in Bahrein maar in Australië.

Wanneer zijn de testdagen in 2025?

De testdagen zullen, zoals vaak, richting het einde van de maand februari verreden gaan worden. Dit jaar zijn de testdagen van woensdag 26 tot en met vrijdag 28 februari 2025. De tijden zijn door F1 nog niet bekendgemaakt, maar het gaat meestal om een dag van 08:00 tot 17:00 uur met een ochtendsessie van 08:00 uur tot 12:00 uur, dan een pauze van een uur en dan de middagsessie van 13:00 uur tot 17:00 uur. Of dat dit jaar ook weer zo gaat zijn, is nog afwachten.

Testdag Datum Tijd (lokaal) Nederlandse tijd 1 Woensdag 26 februari N.N.B (in 2024: 10:00 uur - 19:00 uur) N.N.B: (in 2024: 08:00 uur - 17:00 uur) 2 Donderdag 27 februari N.N.B (in 2024: 10:00 uur - 19:00 uur) N.N.B: (in 2024: 08:00 uur - 17:00 uur) 3 Vrijdag 28 februari N.N.B (in 2024: 10:00 uur - 19:00 uur) N.N.B: (in 2024: 08:00 uur - 17:00 uur)

