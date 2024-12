Abu Dhabi test-resultaten: Leclerc en Sainz vooraan, Red Bull buiten top tien

Charles Leclerc was in de post-season test op Abu Dhabi de snelste man op de baan. Maar liefst 23 verschillende coureurs deden mee op dinsdag in de negen uur dat er gereden mocht worden op het Yas Marina Circuit. Max Verstappen kwam opnieuw niet in actie voor Red Bull Racing; Yuki Tsunoda en Isack Hadjar bestuurden de RB20.

Liam Lawson had een drukke dag voor Visa Cash App RB. De Nieuw-Zeelander reed maar liefst 159 ronden, meer dan elke andere coureur, maar zette slechts de dertiende beste tijd neer. Tsunoda en Hadjar vervingen Sergio Pérez en Max Verstappen in de RB20, en verzamelden meer dan 200 ronden aan data voor Red Bull op dinsdag. De snelste tijden kwam pas later op de dag in Abu Dhabi toen de zon onderging, en de zachte banden werden gebruikt. Leclerc was de snelste man op dinsdag met een tijd van 1:23.510, een ronde die ongeveer een seconde langzamer vergeleken met de tijd waarmee Lando Norris op pole position kwam te staan op zaterdagavond. Vlak achter Leclerc stond zijn inmiddels voormalige teamgenoot Carlos Sainz Jr, die is begonnen achter het stuur van Williams. Sainz stelde op zondag dat hij gemotiveerder is dan mensen door hebben om Williams te helpen verbeteren, en de Spanjaard stond dan ook op de tweede plaats op de testdag.

Artikel gaat verder onder video

Lees ook: Alles wat je moet weten over de afsluitende testdag in Abu Dhabi

Abu Dhabi post-season test resultaten

Coureur (team) Tijd 1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:23.510 2. Carlos Sainz Jr. (Williams) +0.125 3. George Russell (Mercedes) +0.279 4. Nico Hülkenberg (Sauber) +0.346 5. Kimi Antonelli (Mercedes) +0.363 6. Ayumu Iwasa (VCARB) +0.590 7. Pato O'Ward (McLaren) +0.712 8. Jack Doohan (Alpine) +0.758 9. Paul Aron (Alpine) +0.765 10. Esteban Ocon (Haas) +0.795 11. Luke Browning (Williams) +0.865 12. Ryo Hirakawa (Haas) +0.925 13. Liam Lawson (VCARB) +0.930 14. Arthur Leclerc (Ferrari) +1.066 15. Isack Hadjar (Red Bull) +1.122 16. Lando Norris (McLaren) +1.168 17. Yuki Tsunoda (Red Bull) +1.179 18. Gabriel Bortoleto (Sauber) +1.228 19. Oscar Piastri (McLaren) +1.328 20. Jak Crawford (Aston Martin) +1.487 21. Felipe Drugovich (Aston Martin) +1.504 22. Frederick Vesti (Mercedes) +1.649 23. Antonio Fuoco (Ferrari) +1.728

Gerelateerd