Alles wat je moet weten over de afsluitende testdag in Abu Dhabi

Zoals elk seizoen het geval is de laatste jaren eindigde het F1-seizoen in Abu Dhabi. Toch is voor veel coureurs het seizoen nog niet helemaal voorbij. Deze week staat er namelijk nog een testdag op het programma. Alles wat je moet weten over deze testdag.

Het was Lando Norris die afgelopen weekend de Grand Prix van Abu Dhabi won en daarmee de reeks van vier zeges op rij van Max Verstappen in Abu Dhabi ten einde bracht. Norris zorgde er eigenlijk eigenhandig ook voor dat McLaren kampioen werd bij de constructeurs door Ferrari, dat tweede en derde werd in Abu Dhabi, te verslaan. Max Verstappen, die al wereldkampioen was bij de coureurs na Las Vegas, eindigde achter de twee coureurs van Mercedes op P6.

Testdag Abu Dhabi

Veel coureurs blijven na het raceweekend in Abu Dhabi nog even hangen, want de testdagen volgen vervolgens al snel na de laatste race. Deze testdagen worden al gehouden sinds 2009, eerst nog op het circuit in Jerez en nu dus al één paar jaar in Abu Dhabi omdat daar ook het seizoen ten einde komt. Dit keer is deze laatste testdag op 10 december, twee dagen na de laatste F1-race van het seizoen. Er wordt de hele dag gereden, met een sessie tijdens de ochtend en een sessie tijdens de middag. Toch zullen niet alle bekende namen in actie gaan komen op dinsdag.

Regels omtrent testdag Abu Dhabi

Elk team heeft twee auto's, maar moet één van die auto's laten aan een rookie die niet meer dan twee races in F1 heeft gereden. Een optie is om de twee vaste coureurs een halve dag in één auto te laten rijden en de andere auto volledig aan de rookie te geven, iets wat in voorgaande jaren al wel eens maar niet vaak is gedaan. De eerste auto wordt dus gebruikt door vaste coureurs, ook wel de bandentest genoemd, terwijl de andere dus voor de rookie is: de Young Driver Test. Het wordt ook wel gezien als een mogelijkheid voor coureurs die naar andere teams gaan om tijdens de testdag al kilometers te kunnen maken en te kunnen wennen aan de auto en de mensen waarmee hij in het jaar daarna gaat werken. Daarvoor moet het team waar de coureur in het seizoen nog voor gereden heeft wel toestemming geven.

Wie komen er op 10 december in actie?

Wie gaan we dinsdag dan in actie zien? Bij Red Bull zullen we Max Verstappen niet zien rijden, iets wat ook geldt voor Sergio Pérez. Verstappen gaat met vakantie, terwijl Pérez zijn stoeltje kwijt lijkt te zijn. Yuki Tsunoda zal de kans krijgen om indruk te maken nu het stoeltje naast Verstappen beschikbaar lijkt. Als rookie zet Red Bull in de andere auto Isack Hadjar. Bij Visa Cash App RB gaat Liam Lawson rijden als vaste coureur en Ayumu Iwasa als rookie. Red Bull gaat alle vier de coureurs dus in actie zien komen die kans maken op een stoeltje bij zowel Red Bull als Visa Cash App RB in 2025 en daarna een beslissing nemen.

Bij de andere teams gaat Mercedes met George Russell en Andrea Kimi Antonelli (rookie) in actie komen, terwijl Ferrari dit gaat doen met Charles Leclerc en een verdeling van Arthur Leclerc en Antonio Fuoco (rookies). McLaren zet zowel Lando Norris als Oscar Piastri in de vaste auto en Patricio O'Ward in de auto voor de rookie, terwijl Aston Martin gaat voor Felipe Drugovich en Jak Crawford (rookie).

Dan naar de middenmoot. Alpine kiest voor Jack Doohan als vaste coureur en Paul Aron als rookie, terwijl Haas gaat voor nieuwe aanwinst Esteban Ocon en verder als rookie Ryō Hirakawa. Bij Williams gaat Carlos Sainz ook al zijn eerste kilometers maken, terwijl Luke Browning als rookie de kans krijgt. Tot slot Kick Sauber, dat met de line-up van 2025 gaat rijden: Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto (rookie).

Overzicht rijders testdag 2024

Team Auto voor vaste coureur Auto voor rookie(s) McLaren Oscar Piastri/Lando Norris Patricio O'Ward Ferrari Charles Leclerc Antonio Fuoco/Arthur Leclerc Red Bull Racing Yuki Tsunoda Isack Hadjar Mercedes George Russell Andrea Kimi Antonelli Aston Martin Felipe Drugovich Jak Crawford Alpine Jack Doohan Paul Aron Haas Esteban Ocon Ryō Hirakawa Visa Cash App RB Liam Lawson Ayumu Iwasa Williams Carlos Sainz Luke Browning Kick Sauber Nico Hülkenberg Gabriel Bortoleto

