De testdag in Abu Dhabi is onderweg. Carlos Sainz heeft inmiddels zijn eerste meters voor het team van Williams achter de kiezen, terwijl Yuki Tsunoda in een Red Bull Racing-auto het Yas Marina Circuit rondgaat.

Op de dinsdag na afloop van het Formule 1-seizoen wordt de post-season test afgewerkt in Abu Dhabi, waar afgelopen zondag de laatste Grand Prix van het jaar werd verreden. Deze testdag wordt opgedeeld in twee delen: teams mogen één auto inzetten voor een ervaren vaste coureur, terwijl in de andere auto een rookie plaats moet nemen voor de zogeheten young driver test. De ogen zijn vooral gericht op Carlos Sainz. De Spanjaard komt op het Yas Marina Circuit voor het eerst namens Williams in actie. In de ochtendsessie eindigde hij boven Charles Leclerc in de tijdenlijst. Yuki Tsunoda mag ondertussen zijn langverwachte Red Bull-test afwerken. De Japanner wordt geflankeerd in de Red Bull door Isack Hadjar. Ook verschijnt Esteban Ocon voor het eerst in de kleren van Haas op het circuit.

Artikel gaat verder onder video

De eerste meters van Yuki Tsunoda in een Red Bull Racing-auto, hier in Abu Dhabi #F1 #F1Testing pic.twitter.com/mEpUfjPkdf — Ronald Vording (@RonaldVording) December 10, 2024

Met Isack Hadjar vandaag in de tweede Red Bull, en Liam Lawson samen met Ayumu Iwasa voor de Racing Bulls #F1 #F1Testing pic.twitter.com/BYRQOLNMUr — Ronald Vording (@RonaldVording) December 10, 2024

Yuki Tsunoda driving a Red Bull #F1 car for the first time #F1Testing pic.twitter.com/zk0wJAGvR7 — Lewis Larkam (@Lewis_Larkam) December 10, 2024

Heading out for some laps in the VCARB 01 💪 @ayumuiwasa_cars #VCARB #F1Testing pic.twitter.com/5E45FnaOEs — Visa Cash App RB F1 Team (@visacashapprb) December 10, 2024

Carlos Sainz

Gerelateerd