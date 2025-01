Het 2025-seizoen moet nog gaan beginnen, maar een eerste blik op de kalender laat zien dat de Formule 1 ook dit seizoen met een aantal pauzes werkt. Zo hebben we dit seizoen niet alleen de welbekende zomerstop, maar is er nog een periode van bijna drie weken, waarin er niet wordt geracet.

Afgelopen seizoen werd er voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 24 races georganiseerd. Daarmee was de drukste kalender ooit een feit. Wel kende het programma een aantal ingelaste pauzes. Zo was er de gebruikelijke zomerstop, maar hadden we ook een ware herfststop. Die is er op dit moment niet voor het komende jaar, maar in juli ligt het programma zo'n drie weken stil, om vervolgens na twee races weer een maand pauze te nemen.

Twee pauzes in de zomer

Het seizoen begint op 16 maart in Melbourne met de Grand Prix van Australië. Via China, Japan, Bahrein, Saoedi-Arabië en Miami begint op 18 mei het Europese seizoen met de Grand Prix van Emilia-Romagna. Na Monaco, Spanje, Canada en Oostenrijk reist het circus op 6 juli af naar Groot-Brittannië voor de race op Silverstone. Het sprintweekend in België is daarna de volgende stop, maar dat zal pas plaatsvinden in het weekend van 26 juli, zo'n drie weken later. Na België reist de Formule 1 het weekend erna af naar de Hungaroring en na dat weekend staat het spektakel zo'n vier weken stil, want de Grand Prix van Nederland is de hervatting van het seizoen, op 31 augustus.

So much to look forward to in 2025 😁#F1 pic.twitter.com/MevnB3Ujrk — Formula 1 (@F1) January 1, 2025

