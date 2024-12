Dit is de F1-kalender voor seizoen 2025 met alle starttijden

We zitten nog middenin de winterstop, maar voor we het weten is de Formule 1 alweer begonnen. GPFans neemt even de kalender door evenals de starttijden van de Grands Prix en de sprintraces.

Australië mag voor het eerst sinds 2019 het F1-seizoen openen. De wekker gaat dus ontzettend vroeg voor de eerste Grand Prix van 2025. De races in het Midden-Oosten zijn opgeschoven vanwege de ramadan. Na Melbourne zijn China en Japan aan de beurt, en na Bahrein en Saoedi-Arabië zal het circus neerstrijken in Miami. Imola en Monaco worden opgevolgd door Spanje, nadat Barcelona-Catalunya en Montreal van plek zijn gewisseld. Oostenrijk, Groot-Brittannië, België, Hongarije, Nederland, Italië en Azerbeidzjan maken het Europese gedeelte van de kalender af. Na Singapore vertrekt de Formule 1 naar de Americas voor Texas, Mexico, Brazilië en Las Vegas, voordat het seizoen wordt afgesloten in Qatar en Abu Dhabi. Vijf van de sprintweekenden zijn hetzelfde gebleven vergeleken met 2024. De Red Bull Ring en Spa-Francorchamps zijn alleen gewisseld.

Starttijden

Dit is dan de volledige kalender voor 2025, inclusief de starttijden. De starttijden zijn echter nog onder voorbehoud en zullen afhangen van bijvoorbeeld het voorprogramma en de andere kampioenschappen die in hetzelfde weekend op hetzelfde circuit zullen deelnemen. De Formule 1 zal de startijden in januari of februari officieel bevestigen.

Ronde Grand Prix Circuit Datum Lokale tijd Nederlandse tijd 1 Australië Albert Park Circuit 16 maart 15:00 5:00 Sprint 1

2 China Shanghai International Circuit 22 maart

23 maart 11:00

15:00 4:00

8:00 3 Japan Suzuka International Racing Course 6 april 14:00 7:00 4 Bahrein Bahrain International Circuit 13 april 16:00 17:00 5 Saoedi-Arabië Jeddah Corniche Circuit 20 april 18:00 19:00 Sprint 2

6 Miami Miami International Autodrome 3 mei

4 mei 12:00

16:00 18:00

22:00 7 Emilia-Romagna Autdromo di Imola 18 mei 15:00 15:00 8 Monaco Circuit de Monaco 25 mei 15:00 15:00 9 Spanje Circuit de Barcelona-Catalunya 1 juni 15:00 15:00 10 Canada Circuit Gilles Villeneuve 15 juni 14:00 20:00 11 Oostenrijk Red Bull Ring 29 juni 15:00 15:00 12 Groot-Brittannië Silverstone 6 juli 15:00 16:00 Sprint 3

13 België Circuit de Spa-Francorchamps 26 juli

27 juli 12:00

15:00 12:00

15:00 14 Hongarije Hungaroring 3 augustus 15:00 15:00 15 Nederland Circuit Zandvoort 31 augustus 15:00 15:00 16 Italië Autodromo Nazionale Monza 7 september 15:00 15:00 17 Azerbeidzjan Baku City Circuit 21 september 15:00 13:00 18 Singapore Marina Bay Street Circuit 5 oktober 20:00 14:00 Sprint 4

19 Verenigde Staten Circuit of the Americas 18 oktober

19 oktober 13:00

14:00 20:00

21:00 20 Mexico-Stad Autódromo Hermanos Rodríguez 26 oktober 14:00 21:00 Sprint 5

21 São Paulo Autódromo José Carlos Pace 8 november

9 november 11:00

14:00 15:00

18:00 22 Las Vegas Las Vegas Strip Circuit 23 november 22:00 (22 nov.) 7:00 Sprint 6

23 Qatar Lusail International Circuit 29 november

30 november 17:00

19:00 15:00

17:00 24 Abu Dhabi Yas Marina Circuit 7 december 17:00 14:00

