Sinds 2014 mogen de coureurs zelf bepalen met welk startnummer zij op de auto willen racen in de Formule 1 in plaats van dat deze bepaald werden door de constructeursstand. Maar met welke nummers gaan de coureurs komend seizoen rijden? We zetten ze allemaal op een rijtje.

Max Verstappen heeft ervoor gekozen om ook in 2025 weer met nummer 1 op zijn auto te rijden. Nadat hij in 2021 zijn eerste wereldtitel pakte, was hij de eerste coureur sinds Sebastian Vettel die daadwerkelijk met startnummer 1 op zijn bolide ging rijden. Lewis Hamilton besloot namelijk trouw te blijven aan startnummer 44 en Nico Rosberg stopte met de Formule 1 na het behalen van zijn wereldkampioenschap in 2016. Dit jaar zijn de nummer van Sebastian Vettel (5) en Kimi Raikkonen (7) weer beschikbaar. Die worden meteen weer gekozen door Gabriel Bortoleto en Jack Doohan. Isack Hadjar, eveneens een rookie, zal met hetzelfde nummer rijden als Rosberg (6). Hoe zit het komend seizoen met de andere coureurs qua startnummers? Check het schema hieronder!

De startnummers van de Formule 1-coureurs voor 2025

