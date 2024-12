Esteban Ocon heeft zijn F1-seizoen niet mogen afmaken bij Alpine. Hij slaat de Grand Prix van Abu Dhabi over en de Franse renstal heeft Jack Doohan opgeroepen als diens vervanger. Teambaas Oliver Oakes geeft een verklaring voor het vervroegd ontslag en doet een aantal opmerkelijke uitspraken.

Na een half jaartje bij het failliete Manor Racing bracht Ocon zijn eerste twee volledige seizoenen in de Formule 1 door bij Force India. Voor 2020 maakte hij de overstap naar Renault wat een jaar later omgedoopt zou worden tot Alpine. Ocon scoorde alleen in 2022 geen podium voor het team, maar het was wel het seizoen waarin hij ruim de meeste punten scoorde. Hij werd tweede in Sakhir in 2020 en schreef in 2021 de Grand Prix van Hongarije op zijn naam. In 2023 sleepte hij een indrukwekkende derde plaats binnen in Monaco en vorige maand kwam hij als tweede over de streep op het zeiknatte circuit van Interlagos. In juli kondige Ocon aan Alpine te verruilen voor Haas. Doohan was de reservecoureur van Alpine, maar krijgt dus voor 2025 promotie.

Te weinig punten en te slecht gekwalificeerd

De Australiër stapt echter al een race eerder dan gepland in, want Ocon werd voor Abu Dhabi plotseling ontslagen. Oakes liet weten dat Alpine "niet hier is om aardig te zijn" en hij zegt het er niet mee eens te zijn met wat hij heeft gelezen over hoe het team Ocon behandeld heeft.

"Mensen kennen niet het hele verhaal, dus het is makkelijk om dan commentaar te geven achter de computer", vervolgde de teambaas bij L'Equipe. "We hebben ons aan de belofte gehouden en hij zal de tests met Haas kunnen doen. We hebben het gedaan in het belang van het team, want we zijn er niet alleen voor Esteban. En voor mij is het heel belangrijk dat Jack nu al in kan stappen om zich beter voor te bereiden op volgend seizoen."

De Brit besluit vervolgens om Ocon nog even een trap na te geven. "Zonder gemeen te zijn, de laatste tijd was zijn bijdrage aan het team beperkt, scoorde hij weinig punten en werd hij vaak uitgeschakeld in Q1." Oakes lijkt weinig dankbaarheid te tonen voor zijn tweede plek in Brazilië. Tevens ging Ocon in de kwalificatie bijna gelijk op met Pierre Gasly. De laatstgenoemde kwalificeerde 12 keer beter dan zijn voormalig ploegmaat, terwijl Ocon dat 11 keer deed, maar de P20 in Qatar lijkt de druppel te zijn geweest.

