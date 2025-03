De stewards hebben het er druk mee gehad na de F1 Grand Prix van China. Er zijn uiteindelijk drie diskwalificaties uitgedeeld na ontdekkingen van illegale auto's, maar Jack Doohan werd ook nog onderzocht. Hij heeft naast een tijdstraf nu strafpunten aan zijn broek gekregen.

Oscar Piastri reed vanaf de pole position oppermachtig naar de overwinning op het Shanghai International Circuit. Het werd dankzij Lando Norris, die George Russell versloeg, een één-twee voor McLaren. Max Verstappen deed aan schadebeperking en kwam als vierde aan de finish. De Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton werden vijfde en zesde, maar zijn om verschillende redenen gediskwalificeerd. Esteban Ocon, Kimi Antonelli, Alexander Albon, Ollie Bearman, Lance Stroll en Carlos Sainz completeren de top tien, nadat ook Pierre Gasly uit de uitslag werd geschrapt.

4 strafpunten in één weekend

Doohan kon niet meedoen om de punten, maar was wel volop aan het strijden op de baan. In de slotfase ging hij ronde na ronde zij-aan-zij met een andere rookie, namelijk Isack Hadjar van Racing Bulls. Ze vochten om de veertiende stek na een probleem met de voorvleugel voor Yuki Tsunoda. Op een gegeven moment duwde Doohan Hadjar van de baan bij het uitkomen van bocht 14, de haarspeldbocht na het lange, achterste rechte stuk. De Alpine-coureur kreeg een tijdstraf van 10 seconden. Hij finishte voor Hadjar op de baan, maar werd achter hem en de Red Bull van Liam Lawson geklasseerd. Het is door de diskwalificaties uiteindelijk P13 geworden voor Doohan.

Naast de tijdstraf heeft Doohan nu ook 2 strafpunten op zijn superlicentie gekregen voor het incident. De teller komt bij hem te staan op 4. Hij kreeg na de Sprint ook al 2 strafpunten, toen vanwege contact met Gabriel Bortoleto.

