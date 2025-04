Mysterie rondom crash Japan: waarom ging de DRS niet dicht en is Doohan fit genoeg? | GPFans Special

Jack Doohan maakte een angstaanjagende crash mee tijdens de tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Japan. De oorzaak van de crash is niet zo simpel als dat het lijkt. Tevens hangt er een vraagteken boven de toekomst en de medische toestand van de Alpine-coureur. Hoelang gaan we de Australische rookie nog in de koningsklasse zien?

Doohan is één van de zes coureurs in de Formule 1 die meedoet aan zijn allereerste voltijdse seizoen. Hij is de zoon van vijfvoudig MotoGP-wereldkampioen Mick Doohan, maar in tegenstelling tot zijn vader koos Jack voor een carrière als coureur in de vierwielers. Zijn prestaties in de juniorklasses waren prima, maar niet spectaculair. Hij werd Australisch nationaal kampioen in de kartsport en maakte zijn autosportdebuut in de Britse Formule 4. Na daar drie races te hebben gewonnen, werd Doohan tweemaal vice-kampioen in het Aziatische Formule 3. Hij werd tevens vice-kampioen in de FIA Formule 3 om vervolgens in twee jaar tijd zes races te winnen in de FIA Formule 2 als Alpine-juniorrijder. Hij werd derde in de F2-eindstand van 2023 en bracht 2024 vooral aan de zijlijn door als reservecoureur van Alpine.

Artikel gaat verder onder video

Briatore zet Doohan onder druk

In augustus 2024 werd Doohan door het Alpine F1 Team aangekondigd als de opvolger van Esteban Ocon, die naar Haas vertrok. Het boterde totaal niet meer tussen de Franse coureur en de Franse renstal, en dus mocht Doohan al tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi instappen. Maar tijdens de winterstop kwamen er meteen geruchten boven water drijven dat Doohan onder druk stond, vanwege de terugkeer van Flavio Briatore, de beruchte uitvoerend adviseur van Alpine.

Briatore zou niet onder de indruk zijn van Doohans talent en het verhaal ging rond dat het contract van de Australiër voor slechts vijf Grands Prix zou zijn. Franco Colapinto, die nu reservecoureur van Alpine is op uitleenbasis van Williams, wordt als de favoriet genoemd, in het geval Doohan inderdaad zijn koffers pakken. De Argentijn testte afgelopen weekend toevallig voor Alpine op het circuit van Monza.

Tegenvallende start van het seizoen

De start van het F1-seizoen 2025 is niet bepaald van een leien dakje gegaan voor Alpine. Ze waren al na de tweede Grand Prix in China het enige puntloze team. Vooral Doohan heeft het lastig. Hij crashte tijdens de openingsronde van zijn thuisrace in Melbourne, toen hij zich verkeek op een spekgladde, witte lijn. Hij werd als dertiende geklasseerd in Shanghai na de diskwalificaties van de Ferrari's en teamgenoot Pierre Gasly. Op Suzuka kwam hij niet verder dan P15, en het was die flinke klapper tijdens Vrije Training 2 waar vooral over werd gesproken.

Doohan reed in een snel rondje richting de eerste bocht, maar verloor bij het insturen plotseling de achterkant van zijn blauw-roze bolide. Het gebeurde met een snelheid van ongeveer 330 kilometer per uur. Herhalingen lieten zien dat zijn DRS open bleef staan en dus had hij niet de nodige downforce van de achtervleugel om de Alpine onder controle te houden.

Alpine noemt het een verkeerde inschatting

Maar waarom stond zijn DRS nog open bij het insturen voor een bocht? Een van de dingen die Suzuka uniek maakt, is dat het de enige baan is waar je vol gas kan bij het insturen voor de eerste bocht, terwijl het in een DRS-zone ligt. De eerste bocht op Silverstone kan ook vol gas worden genomen, maar dat ligt tegenwoordig niet meer in een DRS-zone na crashes van Marcus Ericsson en Romain Grosjean.

DRS-zones hebben wel een begin, maar theoretisch gezien geen einde. Een coureur mag zelf beslissen, wanneer hij de DRS sluit. Dit hoort op drie manieren te kunnen: automatisch door de rem in te trappen, automatisch door van het gas af te gaan of handmatig door de DRS-knop op het stuur in te drukken. De oorzaak van Doohans crash leek dus simpel: hij remde niet, hij ging niet van zijn gas af en drukte niet zelf de DRS-knop in, en dus bleef zijn achtervleugel openstaan. Alpine-teambaas Oliver Oakes noemde het zelfs een "verkeerde inschatting" van zijn coureur. Maar de telemetrie laat wat anders zien.

Rem deactiveerde de DRS niet

In zijn eerste pushronde drukte Doohan eventjes het rempedaal in vlak voor het insturen voor de eerste bocht. Tussen het indrukken van het rempedaal en het insturen, ging hij ook eventjes van het gaspedaal. In zijn tweede pushronde deed de man uit Queensland bijna hetzelfde. Het enige verschil is dat hij alleen het rempedaal indrukte voor het insturen en hij ging dus niet eventjes van het gas. De telemetrie aan boord van de Alpine laat zien dat de DRS pas deactiveerde op het moment dat hij van zijn gas ging en niet op het moment dat hij remde. Omdat hij in zijn tweede pushronde niet van zijn gas ging voor het insturen, deactiveerde de DRS dus ook niet.

Maar waarom trapte Doohan heel eventjes op de rem aan het einde van het rechte stuk voor het insturen van een bocht die vol gas genomen kan worden? De enige reden is natuurlijk dat hij dat deed om de DRS te sluiten. Geruchten gingen door de paddock dat Doohan hetzelfde deed als wat hij hemzelf had aangeleerd in de simulator ter voorbereiding op de Grand Prix van Japan, waarin naar verluidt de DRS wel deactiveerde door middel van een remmomentje.

Twee mogelijke oorzaken

Maar hoe lieten de andere Formule 1-coureurs hun DRS sluiten op Suzuka? Ryō Hirakawa nam de eerste vrije training op zich in verband met het rookieprogramma. De lokale held nam het zekere voor het onzekere vroeg in de sessie en sloot zelf de DRS via de knop op het stuur, voordat hij van het gas ging of op de rem trapte. Teamgenoot Gasly in de andere Alpine nam tijdens de training wat meer risico en hij deactiveerde de DRS door het gaspedaal los te laten. Hij zat niet aan de DRS-knop en ging pas op de rem in bocht 2.

Hirakawa en Gasly gingen dus van het gas af, maar zaten niet aan het rempedaal, terwijl Doohan wel aan het rempedaal zat, maar niet van het gas ging. Hoe werkt het deactiveren van de DRS bij de andere teams dan? Pak je de onboardbeelden en de telemetrie erbij van bijvoorbeeld de Ferrari's, dan zie je dat de DRS wel sluit bij het trappen op de rem.

De crash van Doohan kan dus twee oorzaken hebben: als het verhaal klopt dat de DRS wel sloot bij het aantikken van de rem in de simulator van Alpine, dan dacht Doohan dat de DRS in het echt hetzelfde zou doen. Wat ook het geval kan zijn is dat er een fout zat in de sensor die het remsysteem linkt aan de DRS.

Coureurs stappen naar de FIA

De collega's van Doohan waren geschrokken van de crash. Het feit dat de DRS open bleef staan, was een kwestie die op de vrijdagavond in Japan meteen werd besproken bij de officiële rijdersbriefing. Wedstrijdleider Rui Marques werd gevraagd of er een manier is om de achtervleugel automatisch te laten sluiten zodra een bocht wordt ingereden, als laatste vangnet. Een ander idee dat werd geopperd, is om dit via gps te regelen: zodra de auto's een bocht naderen, wordt er een signaal naar de wagen gestuurd om de DRS-klep te laten sluiten. De FIA heeft toegezegd dat zij de zaak gaat onderzoeken.

Is de toekomst van Doohan in gevaar?

Na de zware klap in de bandenstapels werd Doohan fit genoeg verklaard om het raceweekend op het Suzuka International Racing Course af te maken. Echter, na de race werd al gauw duidelijk dat hij niet zonder pijn zat. Toen hij de Alpine in parc fermé had geparkeerd, was op de onboardbeelden te zien dat Doohan zijn linkerhand- en pols niet kon gebruiken om zich af te zetten of de halo vast te pakken om zelf uit de auto te stappen. Hij had hulp nodig van een monteur en van Ocon om op te staan. Omdat Japan het begin van een triple-header is, heeft Doohan nauwelijks tijd om fatsoenlijk te herstellen en het zou geen verrassing zijn als Bahrein en Saoedi-Arabië een enorme uitdaging voor hem worden met deze pijn.

Naast zijn medische toestand hangt er ook een vraagteken boven de toekomst van Doohan bij het Franse team. Het feit dat hij zo onder druk staat en dat er verhalen rondgaan dat hij na vijf races al vervangen kan worden, zullen hem niet helpen om zich comfortabel te voelen in de koningsklasse van de autosport. Of Colapinto daadwerkelijk wordt ingezet na deze triple-header, is nog even afwachten.