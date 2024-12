Esteban Ocon heeft zich voor het eerst uitgesproken over zijn vervroegde vertrek bij Alpine, waar hij tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi vervangen zal worden door Jack Doohan.

Ocon is al sinds 2016 onafgebroken actief in F1. De Fransman begon in 2016 bij Manon, reed daarna voor Sahara Force India en zou daarna bij Renault/Alpine rijden vanaf het seizoen 2020 na in 2019 reservecoureur van Mercedes te zijn geweest. In 2025 zal Ocon ook gewoon weer actief zijn in F1, maar dan voor het Amerikaanse Haas. Deze week kwam het nieuws naar buiten dat Ocon in Abu Dhabi al geen coureur van Alpine meer zal zijn en Doohan dus zijn stoeltje dan al over gaat nemen, zoals hij dat in 2025 ook gaat doen.

Bericht Ocon op social media

Ocon weet onder meer het volgende te melden. "Ik wil eerst en vooral de monteurs en ingenieurs van alle functies op het circuit, Enstone en Viry-Châtillon bedanken die de afgelopen vijf seizoenen aan mijn zijde hebben geracet. We hebben samen zoveel gedeeld en ik ben er trots op dat ik velen van jullie mijn vrienden mag noemen. Ik verlaat Alpine/Renault met mooie herinneringen en de trots dat ik de coureur ben geweest die de beste resultaten van het team heeft neergezet sinds de terugkeer in de sport, met twee podiumplaatsen in Bahrein, Hongarije en Brazilië. Het was ook een eer om een rol te spelen in het behalen van de vierde plaats in het constructeurskampioenschap in 2022. Ik weet hoeveel al die momenten voor iedereen betekenden en dat gevoel van prestatie en vreugde samen met het team is wat ik met me meeneem. Het is geen gemakkelijk jaar geweest voor het team en vooral het tweede deel van het seizoen was moeilijk. Om verschillende redenen. Ik heb nergens spijt van, omdat ik weet dat ik elke sessie 100% heb gegeven. Zoals ik altijd heb gedaan." Ook wenst hij zijn opvolger Jack Doohan succes. Lees het hele bericht hieronder.

