Tussen Esteban Ocon en Alpine lijkt het niet meer goed te komen. De Fransman kondigde deze week zijn overstap naar het team van Haas aan, nadat eerder dit jaar al bekend werd dat hij aan het einde van 2024 bij de Franse renstal zou gaan vertrekken. In gesprek met Sky Sports F1 legt Ocon de problemen van Alpine bloot en wijst hij naar een eigenwijze renstal.

De renstal uit Enston heeft de voorbije jaren veel gezichten zien komen en gaan. Zo vertrok Fernando Alonso in 2022 en had het team de zaken niet goed geregeld met Oscar Piastri, die uiteindelijk bij McLaren aan de slag ging. Daarnaast werd Otmar Szafnauer in 2022 als teambaas binnengehaald, maar anderhalve jaar later werd hij op straat gezet. Het tekent het wisselende beleid van het team, waardoor het nu staat, waar het staat.

Artikel gaat verder onder video

Veel mooie momenten, veel frustrerende momenten

Ocon heeft zijn eerste zege gepakt in de kleuren van het team, maar toch overheerst de frustratie. "Ik heb gedaan wat ik moest doen. Samen met Alpine heb ik mijn eerste overwinning weten te behalen. Veel fantastische momenten, maar ook een heleboel moeilijke momenten. Het mag geen geheim zijn dat de laatste periode nogal frustrerend was. We hebben niet een auto die we goed kunnen noemen", legt de enkelvoudig racewinnaar uit.

'Naar coureurs wordt er niet geluisterd'

Als oorzaak daarvan wijst hij naar de houding van het team: "Er is niet naar ons geluisterd [als coureurs], zoals had gemoeten. Ikzelf, maar ook Pierre [Gasly], Daniel [Ricciardo] en Fernando [Alonso], we hebben een aantal verbeteringen over de auto doorgegeven. Die zijn niet getackeld of niet opgelost." Uiteindelijk zag hij geen verbetering: "Dan heb je problemen die je drie of vier jaar geleden ook al had. Dat mag natuurlijk niet gebeuren in de Formule 1 en al snel nam ik de beslissing dat mijn toekomst niet bij Alpine zou liggen."

