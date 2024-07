BREAKING! Ocon vervolgt loopbaan bij Formule 1-team van Haas

Esteban Ocon (27) blijft ook in 2025 actief in de Formule 1. De Franse coureur heeft definitief een akkoord bereikt met het Formule 1-team van Haas. De Amerikaanse renstal heeft hiermee de volledige line-up compleet.

Ocon en Alpine besloten kortgeleden hun samenwerking tot een einde te brengen. Het huwelijk tussen beide partijen, dat zo'n vijf jaar duurde, kende zijn ups en downs, maar dit jaar werd duidelijk dat een beëindiging van het contract de beste oplossing was voor beide partijen. Tijdens de Grand Prix van Monaco kwam Ocon in aanraking met teamgenoot Pierre Gasly en dit leek de spreekwoordelijke druppel te zijn die de emmer deed overlopen. Ocon moest sindsdien hopen dat hij elders nog een stoeltje kon bemachtigen, want niet ieder team stond te springen om hem in te lijven. De Fransman is er echter toch in geslaagd een nieuwe werkgever te vinden, want met het Amerikaanse Haas heeft hij nu een akkoord bereikt. Ocon zal na dit seizoen voor meerdere jaren de overstap maken naar het achterhoedeteam.

Artikel gaat verder onder video

Ocon naar Haas, line-up compleet

Ocon neemt bij Haas het laatste vrije stoeltje in. Met de aanstelling van Ocon, heeft Haas haar line-up voor komend seizoen compleet. De Amerikanen kondigde eerder al aan dat Oliver Bearman volgend jaar zijn Formule 1-debuut bij het team zal maken. De 19-jarige Brit maakte indruk toen hij tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië het stuur mocht overnemen van de geblesseerde Carlos Sainz bij Ferrari.

Gerelateerd