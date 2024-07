Sergio Pérez heeft het de laatste maanden een zware tijd in de koningsklasse achter de boeg en het is niet al te gek dat de Mexicaanse coureur inmiddels de nodige frustraties heeft opgebouwd. Tijdens de kwalificatie op zaterdag, waarin hij P3 wist veilig te stellen, laat hij zijn hele frustraties de vrije loop.

Pérez heeft bij het team van Red Bull door de jaren heen wel vaker een mindere periode laten zien, maar wat de man uit Guadalajara de afgelopen tijd laat zien, spant echt de kroon. Pérez komt eigenlijk al raceslang niet meer in het stuk voor en blijft de ene na de andere flater op de mat leggen. Dat alles gebeurt tot overmaat van ramp ook nog eens vlak nadat Red Bull hem beloond heeft met een nieuw contract voor de komende twee seizoenen. Desalniettemin is de toekomst van de routinier bij het team allerminst zeker: volgens diverse berichten zou Red Bull namelijk middels een speciale clausule na de Grand Prix van België afscheid van hem kunnen nemen.

Grote druk

Dus is het duidelijk wat Pérez moet doen: presteren. De druk op hem staat in Belgié behoorlijk op de ketel en Helmut Marko heeft laten weten dat hij op maandag met Christian Horner in gesprek gaat om te bepalen wat men wil met het stoeltje naast Max Verstappen. Liam Lawson, Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo hopen allen dat Pérez zijn biezen moet pakken en azen op de plek. Toch bewees de man uit Guadalajara zichzelf een uitstekende dienst in België door de derde tijd te rijden. Door de gridstraf van Verstappen start hij op zondag eindelijk weer eens vanaf de eerste startrij.

Duidelijke taal

Vlak na het rijden van zijn rondje op het kletsnatte circuit van Spa-Francorchamps kwam het er allemaal uit bij de routinier. Engineer Hugh Bird liet aan Pérez de situatie weten na zijn eerste pushronde op oude intermediates, waarmee hij de rest te snel af was: "Voor jouw informatie: Hamilton heeft zijn nieuwe set gebruikt, Piastri heeft zijn nieuwe gebruikt, Russell heeft nieuwe gebruikt en Norris heeft nieuwe gebruikt. Je hebt ze allemaal verslagen", zo laat hij weten. Pérez reageert duidelijk: "Ja, fuck them all." Zijn engineer besluit: "Laten we het gaan doen."

