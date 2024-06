Wie zijn de meest voor de hand liggende mogelijkheden voor Alpine in 2025?

Het Formule 1-team van Alpine moet op zoek naar in ieder geval één coureur voor het seizoen van 2025, nu het nieuws naar buiten is gebracht dat de Franse formatie na dit jaar niet meer verder gaat met Esteban Ocon.

Alpine bracht op maandag naar buiten dat het huidige contract van Esteban Ocon dat loopt tot eind 2024, na dit seizoen niet meer verlengd zal worden. In het persbericht stond geschreven dat beide partijen een wederzijdse overeenstemming hadden bereikt om niet samen verder te gaan. Daarmee komt er na vijf jaar een einde aan het dienstverband van Ocon bij de Franse fabrieksformatie. Teammaat Pierre Gasly heeft eveneens een contract tot eind 2024, maar er klinken geluiden vanuit de paddock dat hij wél een nieuwe deal zal ondertekenen.

Jack Doohan

Voor Alpine betekent dit dat er dus in ieder geval één nieuwe naam aan de line-up voor het seizoen van 2025 moet worden toegevoegd, maar wie zijn de meest voor de hand liggende kandidaten? Volgens het geruchtencircuit heeft Jack Doohan de beste papieren om volgend seizoen zijn Formule 1-debuut te maken bij Alpine. Doohan maakt onderdeel uit van het opleidingsprogramma van Alpine, en fungeert sinds 2022 als reservecoureur voor het team. Hiervoor kwam de 21-jarige Australiër twee seizoenen uit in de Formule 2, wat hem zes raceoverwinningen opleverde.

Valtteri Bottas lijkt ook een goede kans te maken op het zitje bij Alpine. De Fin ligt tot eind 2024 onder contract bij Sauber/Audi, maar daar lijkt hem geen lange toekomst meer beschoren te zijn. Sauber heeft Nico Hülkenberg al bij Haas weg wegen te kapen voor vanaf 2025, wat betekent dat of Bottas of teammaat Zhou Guanyu sowieso zijn biezen zal moeten pakken. Daarnaast is het een publiek geheim dat Audi alle zeilen bijzet om Carlos Sainz binnen te halen, maar de Spanjaard is naar verluidt ook in gesprek met Williams. Ook Yuki Tsunoda zou door Audi overwogen worden, dus Bottas doet er waarschijnlijk goed aan om vast om zich heen te gaan kijken.

Yuki Tsunoda

De komst van Yuki Tsunoda bij Alpine ligt misschien iets minder voor de hand, maar van Alpine mag verwacht worden dat er in ieder geval wordt gevraagd naar de beschikbaarheid van de Japanner. Tsunoda is in dienst van Visa Cash App RB bezig aan een uitstekend seizoen, waarin hij vrij eenvoudig weet af te rekenen met zijn meer ervaren teammaat Daniel Ricciardo. Vanwege de tweejarige contractverlenging van Sergio Pérez behoort een stoeltje bij Red Bull Racing voor Tsunoda de komende jaren niet meer tot de mogelijkheden, en dus is het niet ondenkbaar dat hij het na vier seizoenen bij het zusterteam van de Oostenrijkse grootmacht, voor gezien houdt.

Het vertrek van Esteban Ocon zet voor Mick Schumacher de deur op een kier voor zijn gedroomde terugkeer in de Formule 1. De Duitser reed in 2021 en 2022 voor het team van Haas, maar moest vervolgens zijn biezen pakken. Vandaag de dag komt hij uit in het World Endurance Championship voor, inderdaad, Alpine. Daarnaast is hij reservecoureur voor het team van Mercedes, waardoor Schumacher nog regelmatig in de paddock te vinden is. De grote bazen van Alpine hebben zich recent zeer positief uitgelaten over Schumacher, en zijn ervaring in de Formule 1 geeft hem misschien net de overhand ten opzichte van Doohan.

