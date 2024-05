Kevin Magnussen kwam niet verder dan de derde bocht in de F1 Grand Prix van Monaco. De Haas-coureur raakte betrokken bij een forse klapper met Sergio Pérez. Volgens hem ligt de schuld bij de Mexicaan.

Na slechts een half rondje op het stratencircuit in Monte Carlo werd er met rode vlaggen gezwaaid. De wedstrijd moest worden stilgelegd vanwege een crash achterin het veld. Pérez had een teleurstellende kwalificatie meegemaakt en moest vanaf de zestiende positie komen. Magnussen, die op de laatste startrij stond na zijn diskwalificatie op de zaterdag, probeerde voorbij de Red Bull te gaan na Sainte Dévote. Bij Beau Rivage, op de heuvel richting Massenet en het casino, haakten de wielen van de Red Bull en de Haas in elkaar en kwamen met een flinke impact in de vangrail terecht. Nico Hülkenberg kon nergens naartoe en crashte ook. Het ongeluk werd niet door de stewards onderzocht en dus heeft de FIA ook geen straf uitgedeeld.

In de muur geduwd

"Het is duidelijk dat hij geen ruimte liet, maar ik dacht dat hij dat wel zou doen," begon Magnussen over Pérez tegenover onder andere GPFans. "Mijn voorwiel zat helemaal voor zijn achterwiel. Dus ik had verwacht dat hij ruimte zou laten voor één auto, al helemaal aangezien hij niemand aan zijn linkerkant had. Maar hij duwde me gewoon de muur in. Het is niet goed dat beide auto's [van Haas] beschadigd zijn. Dat is echt balen, erg zonde."

Hoofd koel houden

"Dit is waarschijnlijk de meest frustrerende start van een seizoen die ik ooit heb gehad," vervolgde de Deen. "Hopelijk kunnen we het op een gegeven moment gaan omdraaien. We hebben een sterke auto, een sterk team." Hij legt uit dat er iets niet helemaal klikt. "Ik haat het om te zeggen dat het eraan ligt dat we geen geluk hebben, maar soms voelt het wel zo en soms is dat ook een goed excuus. We moeten gewoon het hoofd koel houden, positief blijven over het sterke team dat we hebben, en proberen die klik te vinden." Op de vraag of hij het eens was met de beslissing van de stewards om geen straf uit te delen voor de startcrash, antwoordde Magnussen: "Dat is een onderwerp waar ik het liever niet over heb."

