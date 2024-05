Nico Hülkenberg maakt eind dit seizoen de overstap naar Sauber, dat vanaf 2026 onder de vlag van Audi campagne zal voeren in de Formule 1. In een exclusief interview met GPFans vertelt de Duitser waarom de Duitse fabrikant als de juiste bestemming voelde.

Nico Hülkenberg heeft door de jaren heen een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd in de Formule 1. De 36-jarige Duitser debuteerde in 2010 op het hoogste niveau en wierp zichzelf in dienst van Williams, Force India, Sauber en Renault op tot een grote naam op de grid. Eind 2019 leek zijn loopbaan in de koningsklasse in eerste instantie voorbij toen hij bij Renault moest vertrekken, maar na succesvolle invalbeurten als reservecoureur bij Force India en Aston Martin, keerde de Duitser begin 2023 fulltime terug in de sport als coureur voor Haas.

Artikel gaat verder onder video

Audi interessant en sexy project

En dat heeft Hülkenberg geen windeieren gelegd. Aan het eind van 2024 maakt hij de overstap naar Sauber, dat vanaf 2026 omgedoopt wordt tot Audi. Zo krijgt de carrière van de Duitser wederom een nieuw hoofdstuk, dit keer in dienst van een eveneens Duitse fabrikant: "Het hangt altijd van je alternatieven af, van wat er op tafel ligt", vertelt Hülkenberg in gesprek met GPFans, als hem wordt gevraagd waarom Audi voor hem de juiste keuze is gebleken.

Hij vervolgt: "Voor mij is het een heel interessant en spannend project. Er zijn grote ambities, maar ook hele grote verwachtingen. Dat is altijd zo als een fabrikant toetreedt tot de Formule 1. Duitse fabrikant, Duitse coureur... Ik weet wat ze aan het doen zijn, hoe serieus ze het nemen en wat ze willen bereiken in de Formule 1. Dat was erg interessant en sexy voor mij, daar wilde ik onderdeel van uitmaken."

Teammaat Hülkenberg bij Audi

Wie het tweede zitje bij Audi gaat bekleden, is nog niet bekend. Momenteel zijn Valtteri Bottas en Zhou Guanyu in dienst van Sauber, dat dit jaar uitkomt als Stake F1. Hülkenberg laat weten geen inspraak te hebben over wie zijn nieuwe collega wordt. In de media wordt echter regelmatig de naam van Carlos Sainz genoemd. De Spanjaard kent vooralsnog een indrukwekkend seizoen bij Ferrari, maar moet eind 2025 bij de Italiaanse grootmacht plaatsmaken voor Lewis Hamilton.

Carlos Sainz

Hülkenberg liet recent optekenen dat hij Sainz welkom zou heten bij het team. Gevraagd waarom de 29-jarige coureur een geschikte kandidaat zou zijn, klinkt het: "Hij is een van de beste coureurs van het moment en hij heeft kennis vanuit Ferrari die hij mee zou brengen. Als coureur heeft hij alle kwaliteiten die je nodig hebt. Hij is een meervoudig racewinnaar, dat is heel waardevol. Maar ik weet niet of hij het wordt. Ik ben relaxed en sta er open in. Het is niet mijn beslissing en ik vind het oké om naast iedereen te racen. Ik heb in mijn carrière nooit een probleem met een teammaat gehad.

Nieuw tijdperk in 2026

Vanaf 2026 breekt er opnieuw een nieuw tijdperk aan in de Formule 1. De motorische reglementen gaan dat jaar op de schop, wat betekent dat alle tien de teams opnieuw de kans krijgen om met de beste aandrijving voor de dag te komen. "Het positieve is dat 2026 een soort reset wordt", legt Hülkenberg uit. "Nieuwe reglementen, nieuwe auto's nieuwe aandrijvingen... Dat betekent dat het een blanco vel papier is als alle teams hun auto's beginnen te ontwikkelen, en dat geeft Audi een goede kans om meteen op een goed niveau te zitten."

Gerelateerd