Stoffel Vandoorne komt namens DS Penske uit in de Formule E, maar is daarnaast ook reservecoureur voor de Formule 1-stal van Aston Martin. De Belg laat in een exclusief interview met GPFans zijn licht schijnen op de recente performance van de Britse formatie.

In de Formule E wordt de komende twee seizoenen gereden met de Gen3 Evo, een evolutie van diens voorganger, en onder andere gewapend met een acceleratiesnelheid die dertig procent hoger ligt dan in de Formule 1. Stoffel Vandoorne stapte tijdens een testdag in Mallorca voor het eerst achter het stuur van dit nieuwe wapentuig, en voor de camera van GPFans vertelt de Belg over de grootste verschillen: "Het principe blijft hetzelfde, er zijn een paar kleine veranderingen", klinkt het. "Het body work is iets anders. We hebben four-wheel drive, dat is uiteindelijk het grootste verschil. Ook de banden hebben wat meer grip. Alles bij elkaar is de rondetijd tussen de twee à drie seconden sneller. Dat is relatief een grote stap vooruit, maar vooral het gevoel in de auto is veel leuker met four-wheel drive."

Verschillen Formule 1 en Formule E

Gevraagd naar wat de Formule 1 kan leren van het elektrische kampioenschap, vertelt Vandoorne: "Het is natuurlijk een heel ander concept. Je kan die twee kampioenschappen heel moeilijk met elkaar vergelijken, maar sowieso ligt het racen in de Formule E heel dicht bij elkaar. Veel rijders maken kans om wedstrijden te winnen en om op het podium te staan. Dat is natuurlijk een beetje anders in de Formule 1. Daar zijn er drie, vier auto's die de kans hebben om vooraan te rijden. Maar het is een ander concept. Iedereen heeft ongeveer hetzelfde budget ter beschikking, de auto's zijn allemaal hetzelfde, alleen de aandrijving verschilt per team. Dat zorgt ervoor dat het allemaal heel dicht bij elkaar ligt."

Bomvol programma

Naast dat Vandoorne in het wereldkampioenschap Formule E uitkomt namens DS Penske, rijdt hij voor Peugeot in het World Endurance Championship én is hij reservecoureur voor het Formule 1-team van Aston Martin. "Het is best druk. Het is heel intens om drie programma's te doen en het is niet altijd makkelijk om het allemaal te combineren, maar tot nu toe is het allemaal gelukt", klinkt het. "Alle clashes tussen de Formule E en het WEC kunnen we intern regelen en wat betreft de Formule 1 doe ik vooral meer wedstrijden aan het eind van het jaar, als het Formule E-kampioenschap erop zit."

Moeilijkheden Aston Martin

Aston Martin kende een verrassend goed seizoen in de Formule 1 in 2023, maar is de afgelopen weken wat teruggezakt in de pikorde. Op de vraag of de formatie eenzelfde soort stap kan zetten als we McLaren recent hebben zien doen, klinkt het: "Dat moeten we afwachten. Op dit moment zijn de laatste races moeilijk geweest voor het team. De updates hebben niet echt de performance gebracht die verwacht werd. Hopelijk kunnen we nog positieve updates op de auto brengen dit jaar. We hebben gezien dat McLaren het heeft gedaan. Zij hebben een hele grote stap kunnen maken. Alles ligt ook heel dicht bij elkaar, dus als je een paar tienden wint, win je ook heel veel posities op de grid."

