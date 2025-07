'Ex-vrouw Horner overleed vlak voor ontslag', grote update over meeting Verstappen/Wolff | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Dit weekend hebben de coureurs natuurlijk een weekje rust om bij te komen na de enerverende Grand Prix van Silverstone vorige week, al betekent dat natuurlijk niet dat er niet voldoende nieuws te melden is, zeker in de dagen vlak na het bizarre ontslag van Christian Horner. Blijkbaar was dat niet het enige nare nieuws waar de ontslagen teambaas doorheen moest komen deze weken: zijn ex-vrouw en moeder van zijn dochter overleed namelijk enkele dagen eerder. Ook was er belangrijk nieuws over Max Verstappen.

'Ex-vrouw Horner enkele dagen voor Red Bull-ontslag overleden'

Christian Horner werd afgelopen week natuurlijk ontslagen bij het team van Red Bull Racing, maar dat is niet het enige zeer droevige nieuws dat hij de afgelopen tijd ontvingen. Horner zijn ex-vrouw overleed namelijk enkele dagen eerder. Allen vocht een strijd tegen kanker, die zij uiteindelijk verloor. Ze overleed na een gevecht van twee jaar. Allen is de moeder van Horner zijn eerste dochter. Ze waren samen van 1999 tot 2014, alvorens Horner de liefde vond in zijn huidige vrouw, Geri Halliwell. Lees hier het hele artikel over het nare nieuws rondom Christian Horner.

Verstappen lacht om eerste F1-herinneringen: "Voor mij was de paddock net een speeltuin"

Max Verstappen komt uit een echte racefamilie. Vanwege het 75-jarig bestaan van de Formule 1, werd de coureur van Red Bull Racing gevraagd naar zijn eerste herinneringen. De kleine Max kon vroeger lekker door de paddock rondstruinen, aangezien zijn vader Jos ook Formule 1-coureur was. "Voor mij was het net een speeltuin. Wist ik veel wat het allemaal was. Heel veel mensen, grote trailers, tenten... Voor mij was het meer een speeltuin en lekker rondlopen", zegt hij onder meer. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Max Verstappen.

'Geheime ontmoeting Wolff en Verstappen op Sardinië vond niet plaats'

Volgens recente berichten zouden Max Verstappen en Toto Wolff elkaar dit weekend ontmoeten op het Italiaanse eiland Sardinië, iets dat ook bevestigd leek te worden door het signaleren van beide boten van de heren rondom het eiland. Mercedes zou echter hebben laten weten dat er helemaal niks aan de hand is. Lees hier het hele artikel over nieuws rondom de vermeende meeting.

Doornbos komt met flink statement: "Red Bull zien we voorlopig niet meer aan de top"

Het is natuurlijk het gesprek van de week: het vertrek van Christian Horner bij het team van Red Bull Racing. Robert Doornbos snapt zijn ontslag wel op basis van de gebeurtenissen van de afgelopen jaren, maar denkt dat het team van Red Bull de komende jaren ook niet meer aan de top te vinden zal zijn. "Het team kan vanaf nul gaan opbouwen. Dat mag Laurent Mekies doen, het zijn grote schoenen om te vullen. Red Bull zien we voorlopig niet meer aan de top", zegt hij. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Robert Doornbos.

Kelly Piquet toont prachtige foto van Penelope én Lily Verstappen op Instagram

Sinds de geboorte van Lily Verstappen eerder dit jaar lijkt het erop dat papa en mama er nog veel aan doen om de kleine niet teveel aandacht te geven op de socials. Tóch kan Kelly Piquet het niet laten om een prachtige foto van haar pasgeboren dochter én eerdere dochter Penelope te delen op de socials. Bekijk hier het mooie kiekje met Lily en Penelope.

