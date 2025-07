Het is natuurlijk het gesprek van de week: het vertrek van Christian Horner bij het team van Red Bull Racing. Robert Doornbos snapt zijn ontslag wel op basis van de gebeurtenissen van de afgelopen jaren, maar denkt dat het team van Red Bull de komende jaren ook niet meer aan de top te vinden zal zijn.

Het is over en uit voor Horner bij het team van Red Bull Racing. De afgelopen jaren was er veel te doen rondom de Britse teambaas en leek het al meermaals dat zijn dagen geteld waren bij het team. Net op het moment dat we daar eigenlijk niet zoveel meer over hoorden, was daar deze week ineens het plotselinge bericht dat Red Bull de twintig jaar zittende chef op straat heeft gezet. Laurent Mekies wordt zijn opvolger en het is duidelijk dat er een hoop te doen is binnen de rommelige Milton Keynes-formatie.

Verkeerde keuzes

Doornbos neemt de situatie van Horner onder de loep bij Ziggo Sport: "Wat er speelt van de afgelopen achttien maanden, is natuurlijk het grensoverschrijdende gedrag-incident, de verkeerde rijderskeuzes. In juni Pérez zijn contract verlengen en zijn contract in december weer afstoten met nog twee jaar salaris meegeven. Vervolgens Liam Lawson oproepen, Ricciardo oproepen, allebei gefaald. Yuki bakt er niks van. Al met al is dat een nekslag geweest voor Christian."

Red Bull niet meer aan de top

De analist vervolgt: "De Oostenrijkers zijn er klaar mee. Ook omdat het toppersoneel natuurlijk weg is gegaan. Ik hoorde vandaag uit Engeland dat er ook een hoofdmarketeer nog opstapt. Dan hebben we dus: Rob Marshall, Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Christian Horner zelf en de volgende - dat roep ik al een jaar - is Max Verstappen. Die gaat nu ook weg. Het team kan vanaf nul gaan opbouwen. Dat mag Laurent Mekies doen, het zijn grote schoenen om te vullen. Red Bull zien we voorlopig niet meer aan de top", zo besluit hij met een behoorlijk statement.

