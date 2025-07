Martin Brundle blikt in zijn column voor Sky Sports met humor en zelfspot terug op zijn veelbesproken gridwalk tijdens de Britse Grand Prix op Silverstone. De commentator sprak tijdens zijn wandeling over de grid met verschillende beroemdheden, maar wist iedereen in hilariteit te brengen door een opmerkelijke blunder. De voormalig F1-coureur begon in 1997 met de gridwalk en doet het vandaag de dag nog steeds.

De Brit sprak onder andere grote namen als Jeremy Clarkson en Tom Holland toe, maar miste de populaire acteur Aaron Taylor-Johnson. Dit moment ging binnen no-time viral op sociale media, waar Brundle's actie het onderwerp van gesprek werd. De Britse acteur is momenteel te zien in de film 28 Years Later, maar heeft ook in andere grote films gespeeld, zoals Bullet Train.

Brundle biedt zijn excuses aan

In zijn column biedt de Sky Sports-commentator op luchtige wijze zijn excuses aan: "Mijn excuses aan alle beroemde en succesvolle mensen die ik voorbij ben gerend en waar ik geen gesprekje mee heb kunnen voeren", schrijft hij. Hij geeft toe dat multitasken tijdens zo'n drukke gridwalk niet zijn sterkste punt is: "Ik vrees dat ik maar beperkt in staat ben om tegelijkertijd te lopen, te praten en te luisteren, terwijl ik ook de gezichten van honderden mensen moet bekijken om te zien wie ze zijn", voegt hij met een knipoog toe.

Upgrade nodig

De voormalig coureur benadrukt dat hij geen robot is, ondanks dat mensen dat misschien van hem verwachten: "In mijn vorige leven een paar klappen op mijn hoofd gehad, en daarom heb ik een nieuwe zoekmachine van Google of een nieuwe AI-chip nodig, want mijn hersenen draaien op dit moment nog steeds op floppydisks."

