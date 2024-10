De beroemde gridwalk van Martin Brundle vlak voor aanvang van een Formule 1-race behoort inmiddels tot het meubilair van de koningsklasse. De Britse verslaggever vertelt over het favoriete gesprek dat hij vlak voor een race heeft gevoerd.

Door de jaren heen hebben we Brundle de nodige legendarische momenten zien beleven op live televisie. De voormalig coureur gaat voor Sky Sports F1 doorgaans voor de Grand Prix de grid op om daar live verslag te doen van wat er allemaal speelt op de startgrid. De verslaggever komt in die rol natuurlijk coureurs tegen die zich klaarmaken voor de Grand Prix, terwijl hij ook regelmatig diverse beroemdheden tegen het lijf loopt. Dat gaat echter niet altijd helemaal vanzelf. Sommige beroemdheden hebben geen idee wie Brundle is, terwijl anderen niet met hem wensen te praten. Al met al levert het regelmatig kostelijke televisie op.

Artikel gaat verder onder video

Beveiligers

Ook met coureurs heeft hij de nodige iconische interviews afgeleverd en in een speciaal vragenvuur op het internetforum Reddit behandelt hij zijn jarenlange waslijst aan gridwalks: "Nou, Ozzy Osborne was hilarisch toentertijd in Canada. Kimi Raikkonen was behoorlijk bot. Niet tegen mij, maar met het woord dat hij koos op de grid in Brazilië, dat was heel grappig", zo lijkt hij te doelen op het interview met de Fin die destijds zei dat hij moest poepen. "Natuurlijk ben ik heir en daar ook door een paar beveiligers omver gebeukt, maar over het algemeen hou ik ervan om te spreken met de mensen op de grid. Het is een unieke ervaring en kans. De atmosfeer en energie daar en ik hou ervan."

Interview met Häkkinen

Vervolgens onthult hij zijn meest bijzondere interview. Het was met Mika Häkkinen, vlak voor de Fin in 1998 zijn eerste titel pakte in Japan: "Ik hou er het meeste van om met de coureurs te praten op de grid. Het beste moment was waarschijnlijk toen ik met Häkkinen sprak. Hij was letterlijk zijn balaclava aan het aantrekken en begon vooraan de grid. Ik vroeg hem of hij het wereldkampioenschap kon winnen en hij zei: 'ja, dat kan ik'. Hij stapte zijn auto in en negentig minuten later was hij wereldkampioen. Ik hou er zo van om toegang tot de mensen te hebben als ze vol met adrenaline zitten", besluit Brundle.

Gerelateerd