Lando Norris heeft in een interview met Rolling Stone openhartig gesproken over zijn mentale benadering van de Formule 1. De Brit is sinds zijn debuut zes jaar geleden een bijzondere transformatie ondergaan. Waar hij in zijn eerste jaren vaak zenuwachtig aan de start verscheen, heeft hij nu geleerd om deze zenuwen om te zetten in mentale kracht en controle.

Norris bezet momenteel de tweede plek in het wereldkampioenschap, waarin hij met teamgenoot Oscar Piastri vecht voor de titel. Vaak krijgt zijn concurrent het plakkaat 'ijskonijn', terwijl de Brit juist regelmatig mentaal het aflegt. Toch heeft Norris naar eigen zeggen stappen gemaakt en legt uit hoe hij zijn aanvankelijke stress en spanning heeft omgebogen naar een gevoel van opwinding en vertrouwen. "Ik denk dat je er zo aan went dat het normaal wordt, je raakt gewend aan het idee dat het zondag is en dat er een race op het programma staat", vertelt Norris. "Ik herinner me nog de eerste twee jaar in de Formule 1. Ik werd op zondag wakker en dacht: 'O jee!' Je bent best opgewonden, nerveus... je weet niet wat er gaat gebeuren, want er zijn zoveel nieuwe situaties."

Nerveus

Norris vervolgt: "Nu kan ik veel beter anticiperen op wat er zou kunnen gebeuren en kan ik de situaties waarin ik me zou kunnen bevinden veel beter inperken. Dus dat is gewoon ervaring." Ondanks enkele tegenslagen, zoals crashes in Canada en Saudi-Arabië, heeft Norris zijn mentale balans hervonden. Hij benadrukt het belang van ervaring in zijn ontwikkeling: "Er zijn nog steeds momenten waarop ik me duidelijk angstiger, nerveuzer voel, al die dingen, en dan voel ik me misschien niet zo comfortabel of zelfverzekerd of wat dan ook", zo stelt hij eerst.

Jacht op wereldtitel

Toch benadert hij dat nu anders: 'Maar dan moet je proberen te herkennen wanneer die momenten zijn en het omzetten in enthousiasme, en dan verandert dat enthousiasme in zelfvertrouwen als je een goed plan hebt. Weten hoe je verschillende situaties positief kunt maken, is echt het belangrijkste." Met zijn nieuwe mentale benadering hoopt Norris zijn jacht op een eerste wereldtitel voort te zetten.