Daags na het vertrek van Christian Horner als teambaas van Red Bull Racing meldt het Duitse Bild dat de Brit zelfs heeft voorgesteld om zich voortaan alleen nog met marketing bezig te houden, maar daar wilden de aandeelhouders niets van weten.

Horner werd in 2005 door Red Bull aangetrokken om het raceteam te leiden. In de loop der jaren werd zijn takenpakket echter fors uitgebreid. Waar McLaren bijvoorbeeld Zak Brown als het gezicht van het team heeft en Andrea Stella als teambaas opereert, was Horner bij Red Bull Racing de man die aan vrijwel alle touwtjes trok. Binnen Red Bull bekleedde Horner maar liefst vier topposities. Hij was niet alleen verantwoordelijk voor het raceteam, ook de motorafdeling en technische afdeling vielen onder zijn leiding. Daarnaast stond hij aan het hoofd van de marketingafdeling, niet alleen bij Red Bull Racing maar ook bij het zusterteam, de Racing Bulls.

Steun Thailand brokkelde af

Volgens het Duitse medium gaf Horner zijn marketingverantwoordelijkheden echter niet uit vrije wil op. "Pas toen Red Bulls meerderheidsaandeelhouder Yoovidhya Horner dreigde met het verbreken van alle contact, ging hij overstag," aldus Bild. Juist de Thaise meerderheidsaandeelhouders hadden lange tijd pal achter Horner gestaan. Toch brokkelde die steun de afgelopen maanden af, mede vanwege de sportieve prestaties. Begin juli verslechterde de relatie tussen de meerderheidsaandeelhouders en Horner verder. Op 2 juli organiseerde de voormalig teambaas een kleiduivenschietevenement op zijn landgoed in Oxford. Yoovidhya was een van de genodigden, maar kwam uiteindelijk niet opdagen. Ook Max Verstappen liet verstek gaan; hij kampte met maagklachten.

Zoommeeting

Uiteindelijk werd het vertrek van Horner vorige week maandag definitief besloten door de leiding van het blikjesmerk. Tijdens een Zoommeeting liet de voormalige CEO van Bundesliga-club RB Leipzig (Oliver Mintzlaff) aan Yoovidhya en Mateschitz weten dat hij Horner de volgende dag op non-actief zou stellen. "De twee eigenaars gaven groen licht. Mintzlaff en Marko waren op dat moment al naar Londen gereisd om de grootste personele aardverschuiving in de geschiedenis van het team, dat sinds 2005 actief is in de Formule 1, voor te bereiden", aldus Bild.

