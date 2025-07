Hoewel dr. Helmut Marko aangaf dat de relatie tussen Carlos Sainz en Max Verstappen in 2015, toen het duo teamgenoten was bij Toro Rosso, enigszins giftig was geworden, stelt Sainz dat hij eigenlijk best goed overweg kan met Verstappen. Hij zou zichzelf dan ook graag als teamgenoot van Verstappen zien en gelooft dat zij samen een sterke line-up zouden vormen.

Sainz en Verstappen waren teamgenoten toen zij in 2015 hun debuut maakten in de Formule 1. In dat seizoen bleek dat de twee aan elkaar gewaagd waren, maar wist Verstappen uiteindelijk de meeste indruk te maken. De jonge Nederlander finishte tweemaal als vierde en eindigde als twaalfde in het kampioenschap. Sainz moest genoegen nemen met P15 en achttien verzamelde punten.

Marko zag 'giftige' omgeving

Dat er verhalen bestaan over een mogelijk gespannen relatie tussen het duo, is niet zomaar uit de lucht gegrepen. "De sfeer tussen de twee bij Toro Rosso was behoorlijk toxisch. Met de structuur die we toen hadden, zag ik geen manier om hem bij ons te houden. Dus vertrok hij naar Renault, McLaren en uiteindelijk Ferrari. Sainz zat bijna op hetzelfde niveau als Max Verstappen… bijna. Maar toen we moesten kiezen tussen Max en Carlos, was het duidelijk wat we moesten doen," zo vertelde Marko onlangs.

Sainz kan oprecht goed met Verstappen om

Sainz zelf kan zich niet vinden in de woorden van de Red Bull-adviseur. "Het enige wat ik kan zeggen, is dat ik oprecht goed met Max overweg kan. Dat is iets wat mensen van buitenaf niet zien," vertelt Sainz in de High Performance-podcast. Over de vermeend verhitte rivaliteit wil hij het volgende kwijt: "Wij hadden een rivaliteit in ons eerste jaar in de Formule 1 bij Toro Rosso, maar het was een relatief gezonde rivaliteit in de manier waarop we met racen omgingen. En nu kunnen we het echt goed met elkaar vinden."

Sterk duo

Afgelopen jaar was Sainz op zoek naar een nieuw team, nadat bekend werd dat Lewis Hamilton zijn plek bij Ferrari zou innemen. Red Bull was toen een van de opties, maar die kans kreeg hij niet. "Als dát de reden is, begrijp ik niet waarom ze mij niet naast Max willen hebben, want ik denk dat we samen een heel sterk duo zouden vormen in de Formule 1," aldus Sainz.

