Hoe deed Sainz het als teamgenoot van Verstappen in 2015 bij Toro Rosso?

Red Bull-teambaas Christian Horner bevestigde na de Grand Prix van Australië dat Carlos Sainz inmiddels ook op het lijstje van Red Bull Racing staat. Daarmee is er dus een kans dat de drievoudig racewinnaar wederom de teamgenoot van Max Verstappen kan worden, maar hoe verging het zijn eerste periode naast de Nederlander? GPFans zet de statistieken uit 2015 voor je op een rij.

Sainz en Verstappen maakte in 2015 hun debuut bij het team van Toro Rosso. Bij het zusterteam van Red Bull Racing vocht het duo hard met elkaar en beide kemphanen wilde elkaar geen centimeter ruimte geven. Destijds moesten de scherpe randjes er nog bij de coureurs en dat het duo dicht bij elkaar zat, dat laten de cijfers dan ook zien. Of dat vandaag de dag nog steeds zo zou zijn, dat is nog maar de vraag. Beide mannen hebben een ontwikkeling doorgemaakt, waarbij Verstappen zichzelf inmiddels een drievoudig wereldkampioen mag noemen, Sainz moet het voorlopig doen met drie overwinningen.

Verstappen VS Sainz

De statistieken vertellen natuurlijk niet het hele verhaal. Zo zijn er natuurlijk ook uitvalbeurten geweest en bijvoorbeeld teamorders die genegeerd zijn, oftewel de omstandigheden spelen ook altijd een rol. Desalniettemin eindige Verstappen in 2015 met 49 punten achter zijn naam, daar waar Sainz het moet doen met 18. Verstappen was in dat jaar vijf keer voor Sainz gefinisht, de Spanjaard lukte dat maar vier keer. Het kwalificatieduel is ook in het voordeel van de Nederlander, maar ook dat scheelt niet veel. De drievoudig kampioen was tien keer de snellere van de twee, daar waar Sainz dat negen keer was.

- Max Verstappen Carlos Sainz Gemiddelde eindpositie (race) 9.28 10.17 Gemiddelde kwalificatiepositie 10.50 11.38 Beste resultaat P4 P7 Aantal top vijf-resultaten 2 0 Aantal top tien-resultaten 10 7 Aantal keren Q3 gehaald 10 7 Beste startplek 6 5

