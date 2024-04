Sinds donderdag circuleren er serieuze geruchten over een mogelijk vertrek van Adrian Newey bij het team van Red Bull Racing. Sky Sports-verslaggever Craig Slater stelt dat met name de interne machtsstrijd bij Red Bull zorgt voor veel twijfels én dat de relatie met Christian Horner nog verder bekoeld is dan voorheen.

Het gerommel binnen Red Bull Racing lijkt de afgelopen weken in een wat rustiger vaarwater terechtgekomen te zijn, maar daar is donderdag aan het einde van de middag de nodige verandering in gekomen. Volgens berichtgeving van Auto, Motor und Sport en de BBC, twee doorgaans zeer betrouwbare bronnen, is het namelijk een kwestie van tijd tot Newey en Red Bull het vertrek van de topontwerper wereldkundig maken. Met name de recente strubbelingen binnen de organisatie na het uitbarsten van de Christian Horner-soap zouden aan zijn mogelijke vertrek hebben bijgedragen.

Artikel gaat verder onder video

Machtsstrijd

Slater, één van de journalisten die in de afgelopen maanden kort op de zaak heeft gezeten, legt in Sky Sports News uit hoe de situatie precies zou zijn op dit moment: "Ik denk dat het meer te doen heeft met de machtsstrijd op de achtergrond dan dat het met de Horner-situatie te maken heeft. Het is destabiliserend. Ik denk dat het een factor vormt in de vraag of zijn toekomst wel bij het team ligt. In de afgelopen maanden heb ik gemeld dat de sleutelrelatie bij het team van Red Bull tussen Newey en Horner bekoeld is", zo stelt de journalist.

Relatie verder bekoeld

Dat is volgens Slater nu zelfs verergerd: "Er is nog meer afstand tussen die twee ontstaan gedurende de afgelopen maanden en dat heeft te maken met alle rumoer achter de schermen bij Red Bull." Bovendien zou Newey volgens Slater door sommige opmerkingen vanuit het team het gevoel hebben dat de invloed van Newey op het uiteindelijke ontwerp van de kampioenschapswinnende wagens van Red Bull behoorlijk ondergewaardeerd is. Het zijn twee belangrijke redenen die mogelijk bijdragen aan het mogelijke vertrek van de ontwerper.

Gerelateerd