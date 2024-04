Adrian Newey is sinds het grote gerucht van donderdagmiddag natuurlijk een hot topic in de Formule 1. De jacht op de diensten van de legendarische ontwerper lijkt geopend, maar volgens Craig Slater gaat men er bij Aston Martin al vanuit dat de voorkeur van Newey in Maranello ligt.

Het gerommel binnen Red Bull Racing lijkt de afgelopen weken in een wat rustiger vaarwater terechtgekomen te zijn, maar daar is donderdag aan het einde van de middag de nodige verandering in gekomen. Volgens berichtgeving van Auto, Motor und Sport en de BBC, twee doorgaans zeer betrouwbare bronnen, is het namelijk een kwestie van tijd tot Newey en Red Bull het vertrek van de topontwerper wereldkundig maken. Met name de recente strubbelingen binnen de organisatie na het uitbarsten van de Christian Horner-soap zouden aan zijn mogelijke vertrek hebben bijgedragen.

Verschillende kapers op de kust

Na de gedropte bom rondom het vermeende vertrek van Newey, is de geruchtenmolen vanzelfsprekend gaan draaien. De Brit beschikt weliswaar over een contract tot en met het einde van 2025, maar zou volgens de berichten goede hoop hebben om middels onderhandelingen eerder te kunnen vertrekken. Verschillende teams binnen de paddock zouden hengelen naar zijn diensten, waarbij voornamelijk Ferrari en Aston Martin vaak in de wandelgangen genoemd worden. De Italianen zouden bovendien al veel langer gecharmeerd zijn van Newey zijn diensten.

Aston Martin denkt aan Ferrari

Volgens journalist Slater, die kort op de zaak zit, is het echter zo dat men er bij Aston Martin vanuit gaat dat Newey naar Ferrari vertrekt, mocht de Brit niet met pensioen willen gaan: "Er is speculatie geweest geweest dat Ferrari hem heeft proberen vast te leggen. Daarnaast zou het zo zijn dat Aston Martin probeert om hem te verleiden om daar te komen werken. Dat zou voor Newey een veel gemakkelijkere overstap zijn, logistiek gezien. Zij zitten namelijk in Silverstone. Ferrari probeert al twintig jaar om Newey vast te leggen, zonder succes. Echter, bepaalde insiders vanuit Aston Martin hebben mij verteld dat wanneer hij vertrekt, dat het naar Ferrari is."

