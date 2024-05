Aan de kopstukken van Red Bull Racing wordt toch wel flink getrokken door de concurrentie. Adrian Newey heeft zijn vertrek al aangekondigd en inmiddels is bekend geworden dat Red Bull Racing teammanager Jonathan Weathley liever niet ziet gaan, maar tegelijkertijd ook niet wil tegenhouden bij concrete interesse.

Personeel dat van team switcht, is niet nieuw binnen de koningsklasse. Zo verkassen er vaak personeelsleden van het ene team naar de andere renstal. In het geval van Wheatley werd een mogelijk vertrek eerder nog in verband gebracht met de machtsstrijd die er zou heersen binnen het Oostenrijkse team, maar dat argument werd eerder al tegengesproken. De Brit is al sinds de oprichting van het team uit Milton Keynes aanwezig, maar loopt inmiddels tegen het glazen plafond aan.

Concrete interesse

Wheatley zou de ambitie hebben om door te groeien naar teambaas, maar die rol wordt bij Red Bull Racing ingevuld door Christian Horner. Bronnen vertellen The Times dat er ten minste twee teams zijn die nadenken over de toekomst van hun eigen teambazen. Wheatley zou de desbetreffende teams hebben benaderd. Red Bull staat niet onwelwillend tegenover een vertrek van de teammanager, hoewel het Oostenrijkse team ook onderhandelt over een nieuw contract met Wheatley. Gezien de lange staat van dienst van de Brit, wil de renstal hem niet in de weg staan. Één van de verantwoordelijkheden van Wheatley bij Red Bull zijn de pitstops, waarin het Oostenrijkse team geregeld het snelste is.

