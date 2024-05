Max Verstappen ving de F1 Grand Prix van Monaco aan als zesde en finishte ook als zesde. De coureur van Red Bull Racing maakte voor het eerst sinds Singapore vorig jaar geen kans op het podium. Hij vertelt tegenover onder andere GPFans over zijn zondag.

Verstappen maakte een uitdagend weekend mee op het stratencircuit van Monte Carlo. Op de vrijdag kon hij de snelheid niet vinden. De RB20 verloor snelheid door de hobbels en de hoogteverschillen in de bochten en de Oostenrijkse renstal kreeg het niet voor elkaar om dit op te lossen door middel van veranderingen aan de afstelling. De kampioenschapsleider werd nog wel tweede in de derde vrije training, maar kwam in de kwalificatie op de zesde positie terecht na het raken van de muur in Sainte Dévote. Aangezien inhalen bijna onmogelijk is in Monaco, kwam hij ook weer als zesde over de streep. Het feit dat hij de hele race op de mediumcompound in plaats van de harde band moest doen, hielp uiteraard ook niet.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen bekijkt beelden crash Pérez en dít is hoe hij reageert

Strategie verpest

"Na de rode vlag was onze strategie verpest, omdat we de mediums tot aan het einde moesten gebruiken, aangezien iedereen een gratis pitstop kreeg," begon Verstappen tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans. "Dat betekende dat we veel moesten sparen, dus we hebben gewoon geprobeerd George te volgen. De snelheid zat er totaal niet in, omdat we de banden moesten managen. Dan is het natuurlijk heel saai. We gaan letterlijk maar half op het gas op de rechte stukken en een versnelling hoger dan dat je normaal gesproken zou doen. We waren vier seconden per ronde langzamer. Dat is niet racen."

OOK INTERESSANT: Vasseur verklaart dat dubbelpodium voor Ferrari niet gemakkelijk was: "Dit was een uitdaging"

Heel slecht weekend

"We weten allemaal van Monaco dat het zo is," vervolgde de Limburger over hoe lastig het is om in te halen hier. "Ik moet zeggen dat het de afgelopen jaren vergeleken met de jaren daar weer voor nog moeilijker is geworden, vanwege de breedte van de auto's. Maar het is niks nieuws, dit is Monaco. Over het algemeen is het een heel slecht weekend geweest voor ons. Het enige positieve dat we eruit kunnen halen is dat we weten wat onze zwaktes zijn. Als we dat ook maar een beetje kunnen verbeteren, dan kunnen veel rondetijd winnen. Er is veel ruimte voor verbetering en als we dat kunnen oplossen, komt onze auto weer tot leven."

Gerelateerd