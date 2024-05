Verstappen bekijkt beelden crash Pérez en dít is hoe hij reageert

Max Verstappen kreeg tijdens de Grand Prix van Monaco kort na de start te horen dat er een rode vlag was vanwege een crash van teamgenoot Sergio Pérez, maar de Nederlander had op dat moment nog geen idee van de impact van het ongeluk. Toen hij in de pitbox de beelden terugkeek, viel zijn mond letterlijk open, zo is te zien op een foto die rondcirculeert op het internet.

De start is altijd chaotisch in de nauwe straten van Monte Carlo. Het circuit is eigenlijk te smal voor de huidige generatie F1-auto's en daardoor is iedere centimeter cruciaal als je wiel aan wiel gaat. Pérez en Magnussen ondervonden dit aan de levende lijve, toen de Haas met zijn linker voorband op de rechter achterband van de Red Bull terechtkwam. Pérez spinde en klapte hard in de muur. Ook Magnussen maakte een flinke klapper en dat gold eveneens voor teamgenoot Hülkenberg, die niet tijdig kon afremmen om een incident bij zichzelf te voorkomen. Het resultaat was een enorme ravage en alle drie de coureurs vielen noodgedwongen uit. Verstappen kreeg te horen dat er een rode vlag was en moest terug naar de pitstraat. Daar aangekomen zag hij de herhaling van de crash van zijn teamgenoot - en zijn reactie was veelzeggend.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen schrikt zich een hoedje na zien beelden crash

Dat de crash van Pérez een serieuze was, bleek wel uit de reactie van Verstappen toen hij de beelden van het ongeluk voor het eerst zag. Terwijl hij in zijn pitbox stond te wachten totdat de race weer hervat zou worden, werd er op het scherm een herhaling getoond van de crash. Verstappen wilde uiteraard even weten wat er precies gebeurd was en ging aandachtig voor het scherm staan. Toen hij de impact zag en welke ravage dit teweeg bracht, schrok hij zich een hoedje. Op onderstaande foto is te zien hoe Verstappen met open mond en grote ogen naar het ongeluk kijkt. Gelukkig liep het voor alle betrokken coureurs met een sisser af. Dit gold niet voor de auto van Pérez, want daar was vrijwel niets meer van over.

Bekijk de foto met de reactie van Verstappen hieronder:

La réaction de Max Verstappen après avoir vu le replay 😮#F1 #MonacoGP 🇲🇨 pic.twitter.com/YUbHAEkwjv — Secteur F1 (@Secteur_F1) May 26, 2024

Gerelateerd