Red Bull-teambaas Christian Horner is eerlijk bij Sky Sports F1 en moet toegeven dat er dit weekend geen kruid is gewassen tegen Charles Leclerc, die er zaterdag met de pole position vandoor ging. Max Verstappen wist uiteindelijk de zesde tijd te rijden, maar meer zat er voorlopig niet in.

Het zal zondagmiddag op Verstappen aankomen om een goed resultaat voor Red Bull Racing uit het vuur te slepen. Sergio Pérez blunderde namelijk in Monaco, door te blijven hangen in Q1 en wist uiteindelijk P18 achter zijn naam te krijgen. Het hele weekend in Monaco worstelde het duo van Red Bull, toch was er op zaterdag een beter gevoel met de RB20, dan voorheen. Desondanks was P6 het maximaal haalbare en de teambaas reageert bij het Britse medium op het resultaat.

Artikel gaat verder onder video

Leclerc was niet bij te benen

Volgens de teambaas is de RB20 en Monaco simpelweg geen gelukkige combinatie: "De wagen is niet geschikt voor de kenmerken van deze baan, maar eigenlijk zaten we tot aan die laatste run er nog goed bij." Het verschil tussen Verstappen en Leclerc was iets meer dan drie tienden en Horner vond een pole position dan ook niet realistisch. "Al denk ik niet dat we Charles vandaag hadden kunnen pakken. De potentie van de auto lag ergens tussen P2 en P6 in, maar we kregen het niet voor elkaar in die laatste run."

Filerijden tijdens Grand Prix

Wat betreft de kansen voor de Grand Prix van Monaco, is Horner ook duidelijk. Zo wordt het volgens de teambaas waarschijnlijk een tijdje filerijden. "Ik vermoed dat we in het verkeer zullen blijven zitten, maar dan op hoge snelheid, vooral in de eerste 25 procent van de wedstrijd wordt het aansluiten en dat is frustrerend voor de rijders", zo legt hij uit. Toch zit een fout in een klein hoekje en daar moet Red Bull het dit weekend van hebben. "Door de grootte van de auto's is inhalen bijna onmogelijk, tenzij iemand aan de voorkant flink in de fout gaat", aldus Horner.

