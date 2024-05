Voor Max Verstappen was het in Monaco allesbehalve een vlekkeloze zaterdag. De Nederlander moest ervoor werken en wist uiteindelijk de zesde tijd op het bord te zetten. Achteraf wijst aan Italiaanse journalist naar duidelijke fouten van de Nederlander, die daar niet van gediend is.

Het weekend in Monaco wordt er eentje waarbij Red Bull Racing niet direct tot de topfavoriet behoort. Zo heeft Charles Leclerc de snelheid te pakken en wist hij zelfs de pole position binnen te hengelen. De Monegask gaat op weg om voor het eerst in zijn carrière voor de overwinning op Monte Carlo te pakken, al moet dan nog wel even gebeuren.

Nodig iedereen uit om sneller te gaan

Voor Verstappen verliep de kwalificatie niet van een leien dakje. Zo moest de Nederlander ervoor werken en in zijn tweede run in Q3 maakte Verstappen een foutje. Door Sky Sports Italië werd op dat momentje ingezoomd en Verstappen kaatste de bal direct terug. Op de vraag of dit de eerste echte fout van Verstappen was, reageert de Nederlander gevat: "Dat zou ik niet zo willen zeggen. Ik nodig iedereen in deze paddock van harte uit om in die auto te rijden en te proberen om sneller te gaan dan ik."

A difficult Saturday in Monaco for the Bulls.#F1 || #MonacoGP pic.twitter.com/mWtInEQDvD — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 25, 2024

