Adrian Newey is al bijna twee decennia werkzaam als de hoofdontwerper bij het Red Bull Formule 1-team. De rommelingen bij de energydrankfabrikant zouden hem echter naar een andere renstal kunnen drijven. Naar verluidt probeert Ferrari hem nu te strikken.

Red Bull-teambaas Christian Horner werd beschuldigd van ongepast gedrag, maar de klacht werd afgewezen door Red Bull GmbH na een onafhankelijk onderzoek. Vervolgens lekten foto's van vermeende Whatsapp-gesprekken tussen Horner en de vrouwelijke collega. Er ontstond ruzie tussen Jos Verstappen en Horner, geruchten dat Max Verstappen zou vertrekken naar Mercedes doken op en Helmut Marko dacht geschorst te gaan worden. Er zou een enorme machtsstrijd gaande zijn binnen Red Bull waarbij de Oostenrijkse kant van Horner af zou willen, maar de Thaise kant hem juist wil houden. Eigenlijk de enige Red Bull-topman die zich tot dusver heeft stilgehouden rondom deze zaak is Chief Technical Officer Newey. Uit het verleden blijkt wel dat Newey het liefst een toxic werkomgeving vermijdt. Dat was ook de reden dat hij ooit McLaren verliet.

Gesprekken in vergevorderde fase

Ferrari is al flink aan de bak gegaan om te proberen weer een kampioenschapswinnend team te worden. Frédéric Vasseur nam de rol als teambaas over van Mattia Binotto voor 2023. Het is de Fransman vervolgens gelukt om Lewis Hamilton weg te kapen bij Mercedes. Ferrari heeft ook haar pijlen gericht op Red Bull. Volgens eerdere berichten van La Gazzetta dello Sport wil de Italiaanse renstal haar aerodynamische afdeling versterken met onder andere David Morgan, de On-track Aerodynamic Development Manager, Ben Waterhouse, hoofd van de performanceafdeling, en Alessandro Germani, hoofd van Aerodynamic Development. Daar zou het niet bij blijven, want naar verluidt is Ferrari ook in gesprek gegaan met Red Bull over Newey. Ferrari-president John Elkann zou een meester zijn in onderhandelingen en sprak daarom met Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff af in de motorhome van het Oostenrijkse team tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Gesprekken tussen Newey en Ferrari zouden nu in een vergevorderde fase zijn. Volgens Formula Uno Analisi Tecnica zullen de twee partijen opnieuw afspreken in de weken tussen de Grands Prix van Japan en China om verder te praten over een mogelijke overstap voor de hoofdontwerper.

